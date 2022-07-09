В СОУНБ в рамках проекта «Юридический ликбез» расскажут о земельных законах для дачников и садоводов

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15 июля, в 17.00, в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а, 2 этаж) состоится очередная встреча в рамках проекта «Юридический ликбез», где эксперты и участники обсудят «Что ждет дачников и садоводов в 2022 году: актуальные изменения земельного законодательства».

Спикеры:

1. Алексей Васильевич Кажаев - директор УК ООО «Стандарт Управления», член общественного совета Октябрьского и Железнодорожного района, член Союза «Торгово-промышленой палаты» Самарской области.

2. Дмитрий Юрьевич Наумов – помощник директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Самарской области (Кадастровая плата по Самарской области);

3. Максим Александрович Токмаков – исполнительный директор, руководитель Аппарата Самарского регионального отделения Ассоциации юристов России, кандидат юридических наук, доцент Самарского государственного экономического университета.

Эта встреча станет особенно интересной и полезной фермерам и владельцам частной недвижимости.

Будут ли взимать налоги с теплиц и бань? Как изменятся правила подачи декларации? Что нового в правилах строительства частных домов? Сколько теперь стоит ваш земельный участок? Что будет с недвижимостью, которая обладает статусом «временная»? Все это и многое другое можно обсудить с авторитетными экспертами в области земельного законодательства. Как обычно на проекте «Юридический ликбез», каждый участник встречи сможет узнать не только о новшествах в земельных законах, а еще и получить исчерпывающий ответ на другие вопросы из области гражданского права.

Кроме того, напомним, в здании СОУНБ всем посетителям предоставляют свободный доступ к электронным справочно-правовым системам «Гарант», «Консультант Плюс» и NormaCS, а также в фондах библиотеки и на электронных ресурсах можно найти много юридической литературы и специализированных периодических изданий.

Вход на мероприятие свободный.

Фото: pxhere