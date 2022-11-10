В СОУНБ состоится презентация книги Ирины Мишутиной «Строка поиска»

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12 ноября в 18:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14 а, 2 этаж) состоится презентация книги Ирины Мишутиной «Строка поиска».

На творческом вечере Ирина Мишутина расскажет о своем новом сборнике и почитает под музыку свои стихи.

Ирина Мишутина - поэт, основатель поэтического проекта «Stihogram», живет и работает в Самаре. Участник всероссийских и международных фестивалей: открытые молодежные Дельфийские игры между странами СНГ в номинации «Поэзия»; Всероссийский конкурс молодых поэтов «МЦЫРИ»; Всероссийский литературный фестиваль им. М.Анищенко. Ее произведения входили в лонг-листы премий им. В.Хлебникова и А. Дементьева. Номинант премий «Поэт года 2021», «Наследие 2022», финалист премии «Русь моя 2022» и обладатель медалей им.Ф.М. Достоевского и С.А.Есенина за вклад в развитие современной русской литературы.

«Строка поиска» - уже второй сборник стихотворений Ирины, это поисковая система в стихах.

«В современном мире человек находится в постоянном поиске информации. За пару кликов ты уже находишь то, что искал. А что если человек попытается отыскать нечто более важное и неосязаемое, чем новостная статья?», - написано в аннотации к новой книге, которую представит Ирина Мишутина.

В «Строке поиска» автор ищет ответы на запросы, которые заставляет делать сама жизнь: куда исчезает время?; где найти любовь?; как найти себя?

Стихотворения, собранные в сборнике, стали результатом этого жизненного поиска.

Автор предлагает читателю вместе начать серфинг по страницам поисковых запросов души, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ