В СОУНБ состоится открытие художественной выставки «Александр Пескишев. Непростая история»

138

2 ноября в 17:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится открытие художественной выставки «Александр Пескишев. Непростая история».

«Выставка живописи и графики самарского художника Александра Пескишева "Непростая история" – это подведение итогов творческой жизни одарённого музыканта, талантливого педагога и всесторонне эрудированного художника-постмодерниста, обладающего собственным взглядом на роль музыки и музыкальности в мироощущении живописца», – рассказывают о предстоящем событии его организаторы.



Сам Александр Васильевич, выпускник Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, солист Куйбышевской филармонии 60-х, преподаватель по игре на скрипке с огромным стажем, говорит о своих отношениях с изобразительным искусством так: «Я рисовал с детства, но настоящая увлечённость пришла в 27 лет. Я почувствовал, что меня неудержимо тянет выразить свои ощущения от музыки в графике и живописи».

2 ноября, 17:00, художественная выставка «Александр Пескишев. Непростая история», пр. Ленина 14а,

локация «Открытое пространство».

Вход свободный, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: freepik.com