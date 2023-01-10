В СОУНБ Жанна Андриевская представит серию книг и плакатов «Удивительная Русь»

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12 января 2023 года, в 12:00, в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а, 2 этаж) состоится презентация серии книг «Удивительная Русь» с участием автора Жанны Андриевской и депутата Государственной Думы Александра Хинштейна.

Жанна Викторовна Андриевская – публицист, кандидат наук, доцент Ростовского медицинского университета, ныне живет и работает в Москве. Автор популярного блога о русской культуре, истории и этнографии Dollinachudes.

В областной научной библиотеке Жанна Андриевская представит серию книг и плакатов «Удивительная Русь», которая стала настоящей гордостью издательства «Феникс». Серия состоит из девяти книг автора: «Тайны русских сказок», «Сказы о жизни и быте русского народа», «Календарные традиции русского народа», «Мифы и легенды Древней Руси в сказаниях о жизни русского народа» и др. Издания оформлены красочными иллюстрациями и содержат репродукции картин знаменитых русских художников. Неотъемлемой частью встречи станет демонстрация ярких плакатов, которые визуализируют тематику книг. Оформление выставки выполнено креативной командой дизайнеров издательства «Феникс», в котором качеству книг и любой полиграфической продукции уделяют самое пристальное внимание.

Жанна Андриевская в 2021 году стала победителем общероссийского конкурса «Гордость нации».

Проект «Удивительная Русь» реализуется в Самарской области благодаря поддержке депутата Государственной Думы РФ Александра Хинштейна, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ