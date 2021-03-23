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Причем, процесс не останавливался и во время пандемии коронавируса. Так, в прошлом году в библиотеке оцифровали порядка 200 книжных памятников.
В СОУНБ за 2 года сделали более 400 цифровых копий уникальных книг и рукописей
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В СОУНБ за 2 года сделали более 400 цифровых копий уникальных книг и рукописей

23 марта 2021 19:58
81
Причем, процесс не останавливался и во время пандемии коронавируса. Так, в прошлом году в библиотеке оцифровали порядка 200 книжных памятников.

Специалисты Самарской областной универсальной научной библиотеки за 2 года сделали более 400 цифровых копий уникальных рукописей и печатных книг, которые хранятся в фонде библиотеки. Эта работа ведется в рамках национального проекта «Культура». Причем, процесс не останавливался и во время пандемии коронавируса. Так, в прошлом году в библиотеке оцифровали порядка 200 книжных памятников. 

Областная научная библиотека - единственная в Самарской области обладает ценным книжным фондом, в состав которого входят собрания рукописных и печатных изданий. Дата самых ранних из них -  конец  XV века. 

«Работа ведется в плановом порядке с учетом всех необходимых технологических процессов, - рассказывает заместитель директора по основной деятельности СОУНБ Наталья Никулина. - За последние два года мы оцифровали свыше 400-т книжных памятников. Как раз то, что составляет региональный сегмент Национальной электронной библиотеки, который формируется в рамках национального проекта «Культура». Помимо памятников мы как областное книгохранилище в первую очередь оцифровываем краеведческие, местные издания, которые являются достоянием Самарского региона. То есть все, что мы должны сохранить, передать следующим поколениям в первозданном виде, показывая всю ту культуру и историю, которой славится наша область в различные периоды ее развития».

На сегодняшний день областная библиотека представляет одну из крупнейших региональных электронных библиотек страны и насчитывает в своих фондах более 6 тысяч книг, 31 название газет и 52 названия журналов. Всего в электронной библиотеке размещено 45 897 документов. Ежемесячно осуществляется пополнение электронных фондов. 

Основной массив документов в электронной библиотеке - это особо ценные издания из фондов отдела редких книг, а также краеведческие и местные книги, газеты и журналы, изданные до первой половины ХХ века.

Создание цифрового контента библиотек сильно отличается от простого сканирования документов в офисе. Это сложная и трудоемкая, многоэтапная работа, в которой участвуют многие библиотечные подразделения, требующая разработки чёткой технологии взаимодействия.

«Поскольку к памятникам относятся в большинстве своем старинные издания, оцифровывать их на обычном сканере невозможно, - пояснила заведующая Центром оцифровки изданий СОУНБ Татьяна Андреева. - Главное требование к нашей работе – исключить какое-либо воздействие на оригинальное издание и вернуть его в том состоянии, в котором он находился до создания его электронной версии. Поэтому необходимо использовать только бесконтактные книжные сканеры. Ведь важно еще и отсутствие инфракрасного и фиолетового излучения, чтобы не разрушить хрупкие от времени страницы». 

В большой перечень запретов, которые необходимо учитывать в работе с редкими изданиями, входит исключение наклейки стикеров, растягивание листов и множество других особенностей и нюансов. Так, при передаче из фондов Отдела редких книг СОУНБ в Центр оцифровки изданий необходимо заполнить дефектную ведомость, где описаны все имеющиеся от многолетней или даже многовековой истории особенности книги, чтобы при возврате книжный памятник сохранил именно то состояние, в котором был принят в работу.

Отбор и сканирование документов для фондов электронной библиотеки  ведется  в соответствии  с основными направлениями развития  деятельности по сохранению библиотечных фондов в Российской Федерации и планом, при составлении которого проводится анализ наполнения электронной библиотеки и реальных потребностей пользователей. К обсуждению привлекают экспертов - самарских ученых, которые тоже являются пользователями электронной библиотеки.

Среди оцифрованных редких книг и документов есть рукописи XVIII-XIX вв., прижизненные издания Н.М. Карамзина, первые публикации русских летописей, первые публикации российских историков и географов, а также краеведческие и местные книги, газеты и журналы, изданные до первой половины 20 века.

Электронная библиотека СОУНБ начала формироваться в 2008 году. В то время получить доступ к оцифрованным документам можно было только в стенах библиотеки. Однако в 2012 году было принято решение создать из оцифрованного массива электронную библиотеку открытого типа, организованную по коллекционному принципу. Чтобы стать пользователем электронной библиотеки,  не нужна регистрация и наличие читательского билета - доступ открыт 24/7 для всех желающих по ссылке передает пресс-служба облправительства.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

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Комментарии

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