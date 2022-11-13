В СОУНБ состоится творческая встреча с участниками арктической экспедиции 

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16 ноября в 18:00 в читальном зале отдела редких книг Самарской областной научной библиотеки (пр. Ленина, 14 А, 1й этаж) состоится творческая встреча с участниками арктической историко-мемориальной экспедиции «По следам странников Полуночной Земли» – научным руководителем экспедиции, кандидатом исторических наук Никитой Кузнецовым (Москва) и помощником капитана яхты «Апостол Андрей» Родионом Светличновым (Самара).

Экспедиция, о которой будут говорить на творческом вечере в библиотеке, проходила в августе 2022 г. на яхте «Апостол Андрей» под командованием капитана Николая Андреевича Литау. Основной задачей путешествия было исследование объектов культурного наследия, связанных с историей Русской полярной экспедиции 1900 – 1902 гг. под руководством барона Эдуарда Толля и спасательной экспедиции на остров Беннетта, которую возглавлял лейтенант А.В. Колчак. В ходе историко-мемориальной поездки 2022 г. были проведены исследования объектов культурного наследия на острове Беннетта, а также установлен памятный знак выдающемуся российскому мореплавателю Федору Матисену в поселке Тикси.

Гости творческой встречи:

Никита Анатольевич Кузнецов – учёный-историк, кандидат исторических наук, исследователь Арктики и истории российского флота, участник пяти арктических экспедиций. При участии и по инициативе Никиты Анатольевича Кузнецова в Арктике установлено 8 памятных знаков и крестов. Участвовал в кругосветном плавании учебного парусного судна «Седов», в походе океанографического исследовательского судна «Адмирал Владимирский» к берегам Антарктиды. Подготовил свыше 300 научных и научно-популярных публикаций; автор, соавтор, автор-составитель и научный редактор более 20 книг и 8 брошюр. Действительный член Русского географического общества. Почетный полярник.

Родион Владимирович Светличнов – президент Поволжской ассоциации судоходных и судоремонтных предприятий. Генеральный директор судоходной компании «ВОЛГОТРАНС». Арктический путешественник, член региональной общественной организации «Ассоциация полярников Санкт-Петербурга» (АСПОЛ СПБ), член Самарского областного отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество», меценат, предприниматель, коллекционер.

Участники экспедиции расскажут о своей работе в Арктике, и покажут уникальные фото и видеоматериалы, привезенные из историко-мемориального путешествия.

«Подводя итоги экспедиции «По следам странников Полуночной Земли», можно отметить, что все поставленные задачи удалось полностью решить…. В отличие от различных спортивно-туристских экспедиций, главной целью которых является достижение определённой точки на карте и увековечение этого факта, зачастую довольно экстравагантными способами, наше плавание имело конкретные научные цели. В ходе историко-географического эксперимента была пройдена часть маршрута яхты «Заря» в 1901 – 1902 годах и спасательного похода 1903 года. Результаты обследования побережья острова Беннетта позволят уточнить детали истории экспедиций, работавших на этом отдаленном клочке суши в прошлом», — рассказал научный руководитель экспедиции Никита Кузнецов.

Мероприятие проводится совместно с Самарским областным отделением Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» в рамках выставки «Книги странствий», на которой представлены редкие издания XVIII – XX вв. из фонда Самарской областной универсальной научной библиотеки о великих географических открытиях, путешествиях и путешественниках, сообщает пресс-служба СОУНБ.

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