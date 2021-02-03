В СОУНБ состоится телемост с писателем Ильей Кочергиным

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4 февраля в 19.00 в рамках цикла библиотеки «Писатель online» Самарская областная универсальная научная библиотека проводит телемост с писателем Ильей Кочергиным.

Илья Николаевич Кочергин – современный российский прозаик, лауреат ряда литературных премий, в том числе премии журнала «Знамя» («Глобус») и премии Правительства Москвы в области литературы и искусства, автор нашумевших реалистичных повестей, участник новоогаревской встречи с президентом.

Прежде чем Илья Кочергин начал писать и публиковаться, он приобрел богатейший жизненный опыт, учился в МХТИ им. Менделеева, на геологическом факультете МГУ, в ИСАА на факультете китайской филологии, сменил множество разнообразных профессий и занятий. Работал почтальоном, уборщиком в McDonalds, дворником, строителем, пожарным, сторожем в Баргузинском заповеднике на Байкале, трудился в геологической партии на Камчатке, четыре года был лесником в Алтайском заповеднике. По словам самого Ильи Николаевича, в Литературный институт им. Горького он поступил фактически в зрелом возрасте, уже на первом курсе написал рассказ «Алтынай», который был опубликован в журнале «Новый мир» и сразу же удостоился литературной премии. Аналогичная судьба ждала и другие произведения Кочергина. Так, повесть «Помощник китайца», которую многие считают автобиографической, собрала сразу три премии, попала в «Литературный Гиннесс» как произведение, получившее наибольшее литературное признание. Самая приятная – премия Библиотеки иностранной литературы «Глобус» за произведение, укрепляющее связи разных народов и культур.

После внезапного признания сам автор диагностировал у себя творческий кризис. В это время его спасала фотография. Илья Кочергин профессиональный фотохудожник, в его библиографию входит несколько иллюстрированных путеводителей по России, также он пишет рецензии на книжные новинки в «толстые» литературные журналы.

Посмотреть творческую онлайн-встречу с писателем Ильей Кочергиным можно будет на ютьюб-канале СОУНБ, в группах в социальных сетях, передает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ