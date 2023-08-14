В СОУНБ состоится предпоказ финала первого сезона сериала «Библиотекарь»

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Предпоказ финала первого сезона сериала «Библиотекарь» и творческая встреча с художником по костюмам Светланой Михаленко.

Хотите увидеть долгожданный финал первого сезона сериала «Библиотекарь» раньше, чем он появится на Wink, и на большом экране?

Компания «Ростелеком» приглашает на предпоказ фильма! И еще один сюрприз. В предпоказе примет участие Светлана Михаленко, художник по костюмам. А они в «Библиотекаре» играют особую роль! Светлана расскажет и покажет, как, из чего, с учетом чего создавались уникальные сказочные доспехи героев.

Светлана Михаленко - именитый дизайнер одежды, входит в Топ-13 лучших дизайнеров России. В ее творческом портфолио – 20 работ в театре и кино.

16 августа, 18:00! Галерея «Новое пространство», Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, 14 А, этаж 1, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ