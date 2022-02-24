В СОУНБ состоится квиз «50 вопросов о русском языке»

136

3 марта 2022 года в 18.00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14а, 3 этаж, отдел периодики) состоится квиз «50 вопросов о русском языке».

Вопросы и задания для квиза подготовила команда проекта «Библиотека грамотности» при поддержке фонда «Тотальный диктант». Все вопросы созданы на основе энциклопедии «Русский язык», изданной институтом русского языка им. Виктора Владимировича Виноградова РАН в 2020 году. В читальном зале СОУНБ можно ознакомиться с этой книгой. В энциклопедии собрано все, что знает современная наука о русском языке и о лингвистике в целом. Авторы статей – ведущие ученые-русисты России.

Интеллектуальная командная викторина состоит из пяти этапов. Участникам предстоит не только ответить на вопросы о русском языке, но и блеснуть эрудицией, а также проявить смекалку. Команда, показавшая лучший результат, станет победителем и получит в подарок ценную книгу.

В квизе можно участвовать с 12 лет, организаторы приглашают семьи с детьми. Вход свободный по предварительной регистрации.

Фото: минкульт СО