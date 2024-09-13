В СОУНБ расскажут о творчестве безрукого самарского иконописца Григория Журавлёва

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«Написано зубами: о феномене безрукого самарского иконописца Григория Журавлева» – арт-лекция под таким названием пройдёт в Самарской областной универсальной научной библиотеке 20 сентября.

«Сию икону писал зубами крестьянин Григорий Журавлёв села Утёвка Самарской губернии, безрукий и безногий» – так подписывал некоторые свои работы наш выдающийся земляк. Григорий Николаевич ещё при жизни прославился далеко за пределами своей малой родины: он писал иконы для Самарского кафедрального собора, по заказу самарского губернатора и даже для самой императорской семьи. Сейчас его многочисленные творения можно найти в храмах и музеях Самарской области, в Эрмитаже, Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в Сергиевом Посаде, а также за рубежом.

Как простому самарскому крестьянину удалось создавать по-настоящему нерукотворные иконы? Об этом расскажут научный сотрудник музея Г.Н. Журавлева Людмила Чернецова и заместитель руководителя управления культуры и молодёжной политики администрации Нефтегорского района Светлана Митрофанова.

Арт-лекция о жизни и творчестве Григория Журавлёва состоится в рамках культурно-просветительского цикла «Беседы об искусстве». О новых событиях проекта можно будет узнать в соцсетях СОУНБ (VK, Telegram). Подписывайтесь и следите за новостями!

20 сентября в 12:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный!

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Фото: пресс-служба СОУНБ