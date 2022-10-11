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«Три моста – три судьбы. Важнейшие сооружения губернии».
В СОУНБ расскажут о строительстве главных губернских мостов
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В СОУНБ расскажут о строительстве главных губернских мостов

11 октября 2022 14:57
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«Три моста – три судьбы. Важнейшие сооружения губернии».

13 октября в 19:00 в Центре изучения книжной культуры Самарской областной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а, 1 этаж) состоится лекция Ольги Корбан «Три моста – три судьбы. Важнейшие сооружения губернии». Встреча пройдет в рамках культурно-просветительского проекта библиотеки «Умный четверг».

Спикер: Ольга Валериевна Корбан – филолог, ведущий специалист отдела изучения и публикации документов Российского государственного архива в г. Самаре.

Разговор пойдёт о строительстве и эксплуатации важнейших искусственных сооружений Самарской губернии.

Основой лекции послужили подлинные документы, находящиеся на постоянном хранении в архиве, которые раскрывают подробности проектирования, строительства, восстановления и реконструкции Александровского и Императорского мостов через Волгу и железнодорожного моста через реку Самару.

Ольга Валериевна познакомит слушателей с главными элементами мостовых переходов, краткой историей строительства железнодорожных мостов в России, с обстоятельствами, вызвавшими необходимость их возведения, причинами их разрушения и сжатых сроков восстановления.

Регистрация на лекцию по ссылке: https://vk.com/topic-46304145_49070986, сообщает пресс-служба СОУНБ.

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Мероприятия

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