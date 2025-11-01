Я нашел ошибку
Второй раз подряд в финале встречались сборные Самарской области и Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Команда Самарской области – победитель Лиги Героев
В 2025 году на конкурс «УМНИК» со всей страны поступило 3342 заявки из 82 регионов.
Самарская область вошла в топ–5 регионов РФ по итогам федерального конкурса «УМНИК–2025»
Проверить свое знание истории и культуры народов России сможет любой житель города без ограничений по возрасту.
В СОУНБ пройдёт акция «Большой этнографический диктант»
Сотрудниками полиции в магазине обнаружена и изъята алкогольная продукция общим объемом 10,5 литра.
В магазине посёлка Петра Дубрава незаконно торговали алкоголем
Полтора века на страже здоровья. 
Самарская больница им. Н.И. Пирогова отметила юбилей
В дежурную часть от местной жительницы поступило сообщение о конфликте с супругом, в ходе которого он угрожал ей предметом, схожим с боеприпасом.
ГУ МВД СО: о семейном конфликте в Ставропольском районе
В спортивных состязаниях приняли участие три команды учащихся разных школ Ставропольского района.
В регионе прошла ежегодная спартакиада, посвященная памяти Героя России Магомеда Нурбагандова
В эти дни Главное управление МЧС России по Самарской области и приданные подразделения работают в усиленном режиме.
МЧС СО: не пренебрегайте правилами безoпасности в период выходных и праздничных дней
В преддверии Дня народного единства самарский Росреестр провел «Литературное застолье».
В «ЗИМ Галерее» откроется выставка об архитектурном наследии самарского спорта
В регионе прошли учебно-тренировочные сборы «Тяжело в учении – легко в бою»
В СОУНБ расскажут о работе трудовых артелей в годы войны

1 ноября 2025 15:12
130
За долгие четыре года войны Куйбышев стал прочным тылом страны. В городе развернулся свой трудовой фронт.

6 ноября в 13:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает посетить открытую лекцию, посвящённую работе самарских артелей во время Великой Отечественной войны.

В 2025 году по всей России отмечают 80-летие Победы – великого события, которое продолжает жить в сердцах миллионов. 9 Мая 1945 года стало символом несокрушимой силы народа, его способности выстоять перед любыми испытаниями. Сейчас как никогда важно говорить о ратных и трудовых подвигах наших предков, одержавших победу над нацизмом.

За долгие четыре года войны Куйбышев стал прочным тылом страны. В городе развернулся свой трудовой фронт. За станки вставали дети, которые работали по 16 часов в сутки, за считанные месяцы разворачивались целые заводы, работавшие на оборонную отрасль, но вспоминая о поистине беспрецедентной эвакуации прифронтовых предприятий в тыловые города, в том числе и в Куйбышев, ставший массивным промышленным центром, не стоит забывать и о том весомом вкладе, который внесли труженики артельных производств. Ведь именно они производили множество необходимых вещей, в которых так нуждались советские солдаты: телогрейки и гимнастёрки, тулупы и рукавицы, санитарные фургоны и сани-розвальни. Кроме того, артели ремесленников давали возможность обучения профессии и трудоустройства возвращавшимся с фронта инвалидам, помогая им адаптироваться к гражданской жизни.

Об этом и много другом расскажут приглашённые специалисты:

- Татьяна Александровна Чертыковцева, вице-президент Ассоциации «Ремесленная палата Самарской области», кандидат экономических наук, член Международной академии ремёсел;

- Юлия Михайловна Харитонова, юрист по вопросам интеллектуальной собственности, член президиума Ассоциации «Ремесленная палата Самарской области».

Предстоящая лекция пройдёт в рамках проекта «Куйбышев – тыловой арсенал Победы». О новых событиях научно-технической и краеведческой направленности в СОУНБ можно будет узнать в сообществе библиотеки «ВКонтакте».

6 ноября в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

12+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

