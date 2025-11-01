В СОУНБ расскажут о работе трудовых артелей в годы войны

130

6 ноября в 13:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает посетить открытую лекцию, посвящённую работе самарских артелей во время Великой Отечественной войны.

В 2025 году по всей России отмечают 80-летие Победы – великого события, которое продолжает жить в сердцах миллионов. 9 Мая 1945 года стало символом несокрушимой силы народа, его способности выстоять перед любыми испытаниями. Сейчас как никогда важно говорить о ратных и трудовых подвигах наших предков, одержавших победу над нацизмом.

За долгие четыре года войны Куйбышев стал прочным тылом страны. В городе развернулся свой трудовой фронт. За станки вставали дети, которые работали по 16 часов в сутки, за считанные месяцы разворачивались целые заводы, работавшие на оборонную отрасль, но вспоминая о поистине беспрецедентной эвакуации прифронтовых предприятий в тыловые города, в том числе и в Куйбышев, ставший массивным промышленным центром, не стоит забывать и о том весомом вкладе, который внесли труженики артельных производств. Ведь именно они производили множество необходимых вещей, в которых так нуждались советские солдаты: телогрейки и гимнастёрки, тулупы и рукавицы, санитарные фургоны и сани-розвальни. Кроме того, артели ремесленников давали возможность обучения профессии и трудоустройства возвращавшимся с фронта инвалидам, помогая им адаптироваться к гражданской жизни.

Об этом и много другом расскажут приглашённые специалисты:

- Татьяна Александровна Чертыковцева, вице-президент Ассоциации «Ремесленная палата Самарской области», кандидат экономических наук, член Международной академии ремёсел;

- Юлия Михайловна Харитонова, юрист по вопросам интеллектуальной собственности, член президиума Ассоциации «Ремесленная палата Самарской области».

Предстоящая лекция пройдёт в рамках проекта «Куйбышев – тыловой арсенал Победы».

6 ноября в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!

12+

