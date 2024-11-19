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В СОУНБ расскажут о главных проблемах авторского права

19 ноября 2024 16:37
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Авторское право – это одна из наиболее востребованных и бурно развивающихся сфер регулирования в законодательстве.

28 ноября в 12:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить просветительскую встречу с участием патентного поверенного Российской Федерации Татьяны Вернигоры. В ходе лекции Татьяна Александровна расскажет слушателям о том, с какими проблемами сталкиваются юристы, работающие в этой отрасли.

Авторское право можно понимать как собрание норм, согласно которым люди должны распоряжаться произведениями науки, литературы и искусства. Авторское право – это одна из наиболее востребованных и бурно развивающихся сфер регулирования в законодательстве. Именно она призвана защищать интересы людей науки и искусства: например, в случаях «пиратства», плагиата или пользования результатами интеллектуального труда без разрешения правообладателя.

На предстоящей встрече Татьяна Вернигора поделится своим видением российского законодательства об авторском праве и своим опытом работы в этой сфере. Посетители лекции также смогут ознакомиться с тематической выставкой печатных изданий, специально подготовленной сотрудниками отдела правовой и патентно-технической информации СОУНБ.

28 ноября в 12:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!  18+

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

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