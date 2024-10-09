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В СОУНБ пройдет открытый урок аргентинского танго

9 октября 2024 17:06
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Этот танец – терапия одиночества, обретения человеческого тепла, понимания, принятия.

12 октября (суббота) в 17:00 школа аргентинского танго «Провинция танго» проведет открытый урок для всех желающих прикоснуться к танцу, который признан всемирным нематериальным наследием Аргентины. 

Танго – это танец большого города, где люди чувствуют экзистенциальное одиночество и ищут «потерянный рай» близости. Не случайно аргентинское танго завоевало все мегаполисы мира!

Этот танец – терапия одиночества, обретения человеческого тепла, понимания, принятия. Если вы танцуете танго, вы обладаете особым языком, для которого не нужны слова. Это целая культура со своей эстетикой и этикой, со своей бесценной музыкой, способом проводить досуг, путешествовать, со своей модой, культовыми фильмами, оркестрами и танцорами.

На встрече вы узнаете историю возникновения и развития аргентинского танго и выучите несколько простых движений. В этом вам помогут опытные выпускники и ученики школы. Урок проведет основатель школы, член Международного совета по танцу ЮНЕСКО Наталья Воронина.

Вход свободный. Не забудьте взять с собой сменную обувь.

Справки по телефону 335-67-54, сообщает пресс-служба СОУНБ.

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Фото:   freepik.com

Теги: Самара

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