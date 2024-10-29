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Алёна Даль расскажет о своём пути в литературу через путешествия, поведает о поисках себя, важности следования своей дорогой и пользе чтения для души и разума.
В СОУНБ приглашают на встречу с российской писательницей Алёной Даль
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В СОУНБ приглашают на встречу с российской писательницей Алёной Даль

29 октября 2024 15:25
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Алёна Даль расскажет о своём пути в литературу через путешествия, поведает о поисках себя, важности следования своей дорогой и пользе чтения для души и разума.

2 ноября в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдёт творческая встреча с писательницей Алёной Даль, известной по своим книгам «Живые души» и «Жизнь начерно».

Алёна Станиславовна Даль – прозаик и публицист из Воронежа, член Союза писателей России, лауреат Германского международного конкурса «Книга Года». Она является автором многих литературных сборников и альманахов, её рассказы можно найти в изданиях «Роман-газета», «Москва», «Наш современник», «Нева», «Литературная газета». За свою жизнь Алёна Даль успела объездить четверть земного шара и даже побывать в кругосветном турне по морям и океанам. Весь этот опыт странствий во многом повлиял на творчество писательницы, хотя в нём есть также большое количество образов и тем, которые хорошо знакомы всем жителям крупных провинциальных городов России.

На предстоящей встрече Алёна Даль расскажет о своём пути в литературу через путешествия, поведает о поисках себя, важности следования своей дорогой и пользе чтения для души и разума. Кроме того, она уделит внимание своим самым крупным произведениям – сборнику рассказов «Жизнь начерно» и роману «Живые души». Особенно интересна встреча будет для студентов высших учебных заведений, изучающих филологию и журналистику: специально для них Алёна Даль объявит о начале конкурса талантов!

Встреча с писательницей пройдёт в рамках акции «Ночь искусств». Гостей Самарской областной научной библиотеки в этот день ожидают разнообразные активности, среди которых – встречи с людьми из мира искусства, книжные выставки, экскурсии, мастер-классы и многое другое. Подробности об этом событии можно узнать в сообществе СОУНБ «ВКонтакте».

2 ноября в 17:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, многофункциональный зал (2 этаж).

Вход свободный!   12+

 

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ

Теги: Самара

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