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В СОУНБ приглашают на спектакль по пьесе Александра Островского «Не от мира сего…»

11 октября 2023 16:50
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В СОУНБ состоится литературный вечер «Драматург на все времена» к 200-летию со дня рождения Александра Николаевича Островского.

14 октября 2023 года в 18:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает на литературный вечер «Драматург на все времена» к 200-летию со дня рождения Александра Николаевича Островского.

В год юбилея классика, 200-летия со дня рождения, библиотекари призывают внимательнее присмотреться к его наследию. Ведь у произведений Александра Островского есть одно удивительное свойство – более 150 лет быть актуальными и злободневными. Вне зависимости от исторической эпохи его произведения звучат по-прежнему современно и,  как говорят исследователи, ставить его пьесы можно в любых костюмах и декорациях. Современность классика является лейтмотивом всех книжных проектов, посвященных драматургу и театральному деятелю, – рассказывают ли библиотекари о его прижизненных изданиях или научных литературоведческих и исторических исследованиях.

На литературном вечере библиотекари попробуют показать грани Островского, малоизвестные широкой публике, – о связях писателя с Самарой. Как, например, Александр Островский приехал в наш город, будучи 25-летним сотрудником Коммерческого суда, как молодого столичного литератора приглашали в гости местные купцы и чуть не женили.

И, конечно, говорить об Островском без театральных постановок невозможно. На литературном вечере можно будет посмотреть пьесу Островского «Не от мира сего…» в постановке   театра-студии «Ремарка» и самарского театра Город . Это последняя пьеса драматурга, написанная им за два года до смерти и до сих пор вызывающая споры среди литературных критиков.

 «Не от мира сего» – кроткая женщина, всецело отдающаяся любви, судьбе, року. Как бы она ни хотела приспособиться к жизни своей семьи, ничего у неё не получается. Островский своим произведением задает вопрос: нужны ли человечеству такие люди, люди – «не от мира сего»? «Я пишу обставленный лекарствами, нервы разбиты до последней степени; малейший шум меня пугает; я не сплю и не ем почти ничего», – писал драматург в письме известной русской актрисе Полине Стрепетовой. Собственно, ради нее он и взялся за эту пьесу, обещая завершить ее к бенефису актрисы. Хотя впоследствии сам он не был доволен своим произведением.

Библиотекари предлагают составить собственное впечатление от пьесы, – вновь погрузиться в мир Островского, перечитать или заново прочитать его произведения, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Возрастная категория: 12+

14 октября 2023 года в 18:00, литературный вечер «Драматург на все времена», Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина 14а.
Вход свободный

 

Фото:   freepik.com

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