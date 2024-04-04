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В СОУНБ представили уникальное издание Евангелия 1600 года

4 апреля 2024 14:37
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Увидеть древний памятник российского книгопечатания можно будет до 16 мая в рабочее время библиотеки.

3 апреля специалисты отдела редких книг Самарской областной универсальной научной библиотеки (СОУНБ) представили вниманию жителей Самары уникальный экземпляр Евангелия 1600 года. Увидеть древний памятник российского книгопечатания можно будет до 16 мая в рабочее время библиотеки.

Эта священная книга была напечатана в Вильне (ныне Вильнюс, Литва) в типографии Мамоничей, которая занималась изданием духовной и иной литературы на церковнославянском, западнорусском и других языках в конце XVI – начале XVII века. Одним из основателей типографии был русский первопечатник Пётр Тимофеев Мстиславец. В 1575 году он напечатал здесь Евангелие с четырьмя гравюрами с евангелистами, которое вошло в историю русского книгопечатания как первое Евангелие с фронтисписами – большими изображениями, предваряющими основные тексты книг. После 1576 года Пётр Мстиславец покинул Вильну, но его книги в течение последующих лет оставались образцом для изданий, выпускаемых Мамоничами на церковнославянском языке. В 1600 году типография издала Евангелие, в целом представляющее собой перепечатку книги Мстиславца: все её изображения святых, широкие заставки и буквицы восходят к Евангелию 1575 года. В послесловии издания, ныне представленного в областной библиотеке, указана точная дата завершения его печатания – 17 июля 1600 года. Самарский экземпляр виленского Евангелия сохранил свой переплёт, который, по всей видимости, был изготовлен не позднее 1604 года, о чём свидетельствует пространная запись, оставленная на полях фолианта 8 апреля того же года.

Экспозиция в отделе редких книг проходит в рамках проекта «Выставка одной книги: издания ранней русской печати», приуроченного к 460-летию начала русского книгопечатания. На протяжении 2024 года посетители библиотеки смогут увидеть и другие литературные памятники. Все анонсы новых мероприятий будут размещены в социальных сетях СОУНБ (VK, Telegram), сообщает пресс-служба СОУНБ. 

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, читальный зал отдела редких книг (1 этаж). Вход свободный! 0+

 

Фото:    пресс-служба СОУНБ

Теги: Самара

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