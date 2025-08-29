В СОУНБ открывается книжная выставка к 80-летию победы над Японией

110

3 сентября в 14:00 Самарская областная универсальная научная библиотека приглашает жителей города посетить новую книжную выставку, приуроченную к 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. В экспозиции представлены многочисленные издания, посвящённые событиям военных лет.

Выставка носит название «Р.S. Дальневосточный финал» – ведь, как известно, советско-японская война стала последним эпизодом Второй мировой войны и логическим продолжением Великой Отечественной войны – походом против последнего союзника нацистской Германии. Внеся решающий вклад в разгром сил стран Оси в Европе, СССР в результате молниеносного удара по войскам Японии поставил точку и в длительном и кровавом противостоянии в Азии.

В то же время, в силу различных причин, история победы Советского Союза на Дальнем Востоке и окончание Второй мировой войны мало известны вне круга специалистов. Книжная выставка «Р.S. Дальневосточный финал» в СОУНБ призвана показать широкую историческую панораму советско-японских отношений периода Второй мировой войны – от вооружённых противостояний на Хасане и Халхин-Голе в 1938–1939 гг., через дипломатическую и разведывательную борьбу 1940–1945 гг. и до военного столкновения августа 1945 г. В экспозиции можно увидеть книжные издания разных лет, в том числе выходившие непосредственно во время событий или сразу же после них, а также прочесть те книги и брошюры, которые держали в руках и читали наши деды и прадеды.

Выставка продлится до 15 октября 2025 года. Записаться на экскурсию можно по телефону: 335-68-53 (для организованных групп).

3 сентября в 14:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, малый выставочный зал (2 этаж).

Вход свободный!

12+