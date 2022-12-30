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В СОУНБ открылась выставка, посвященная 100-летию образования СССР

30 декабря 2022 16:36
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Основная идея экспозиции – продемонстрировать важность бережного и уважительного отношения к истории своего отечества.

В преддверии юбилейной даты – 100-летия образования СССР – в Центре изучения книжной культуры Самарской областной универсальной научной библиотеки состоялось открытие историко-книжной выставки «Под небом ясным страны прекрасной».

Основная идея экспозиции – продемонстрировать важность бережного и уважительного отношения к истории своего отечества, его сравнительно недавнего прошлого и сохранения лучших достижений, что были созданы умами и руками предыдущих поколений.

 «Круглая вековая дата вдохновила нас на создание выставки, которая отражает дух советской эпохи, воплощённый в книге, печатном издании, в атрибутике, – отметила заместитель директора по науке СОУНБ, кандидат исторических наук Наталья Малкова. – Я смотрю на всех здесь присутствующих, одна треть из нас, и в том числе, конечно, я, родились в совершенно другой стране – в СССР, в городе Куйбышеве. Этаэкспозиция посвящена истории той страны».

Наталья Михайловна напомнила о советском периоде работы нашей библиотеки. На открытии историко-книжной выставки присутствовало достаточно много студентов, молодые люди с интересом слушали об организации, которая занималась снабжением библиотек книгами по всем существовавшим тогда отраслям в плановом порядке, а также техникой. Она называлась бибколлектором. Расцвет нашей отрасли пришелся на 1970-80-е гг., когда 1989 году областная библиотека переехала в специально построенное  здание на проспект Ленина. Здесь в фондах хранилось буквально все необходимое для студентов, аспирантов, людей, занимающихся наукой. Поэтому даже, чтобы оставить одежду в гардеробе, приходилось стоять в больших очередях, а, получив книги, не сразу удавалось найти свободный стол для работы, настолько огромным был спрос.

На открытии выставки «Под небом ясным страны прекрасной» выступил заслуженный деятель науки РФ, доктор исторических наук, заведующий кафедрой российской истории Самарского университета, Пётр Кабытов.

«Советские Республики находились в кольце, своеобразной блокаде внешнеполитической деятельности, – пояснил Петр Серафимович. – Необходимо было противостоять западу. 14 иностранных государств в годы Гражданской войны вели боевые действия на территории России. Тем не менее, в этих условиях народ отстоял свободу и независимость. За годы революции, Гражданской войны экономика нашей страны была полностью разрушена. Мы оказались в экономическом плане на уровне семидесятых годов XIX века…

Когда создали Советский Союз, произошёл рост экономики: поднялось сельское хозяйство, культура, наука, открылось огромное количество вузов…».

Яркими  экспонатами стали подлинные плакаты и афиши 40–70-х годов ХХ века, которые можно было встретить на улице города Куйбышева. Посетителям будут интересны юбилейные иллюстративные альбомы, а также сборники фоторепродукций советских живописцев и графиков, сувенирные малоформатные издания.

В числе уникальных экспонатов книги 1924 – 1927 гг., входной билет на соревнования Олимпиады-80 в Москве и др.

Историко-книжную выставку также дополнили значки, марки, открытки, предоставленные из личных коллекций, в том числе сотрудников библиотеки, а также куклы в национальных костюмах, предоставленные этнографическим музеем «Горница» ЦВР «Поиск». Частью коллекции стали издания, посвященные позднесоветскому периоду.

Ознакомиться с историко-книжной выставкой «Под небом ясным страны прекрасной» можно будет до 12 марта 2023 года, сообщает пресс-служба СОУНБ.

 

Фото:   пресс-служба СОУНБ

 

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