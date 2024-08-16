В СОУНБ открылась выставка ко Дню Российского флага

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«Славный триколор России» – комплексная выставка литературы под таким названием открылась в Самарской областной универсальной научной библиотеке. На экспозиции можно увидеть книги и иллюстративные материалы, посвященные истории государственной символики нашей страны.

Выставка открылась в преддверии Дня Российского флага, который страна отмечает 22 августа – в честь восстановления исторического национального флага – бело-сине-красного триколора.

Вниманию посетителей библиотеки представлены около семидесяти печатных изданий и иных материалов, которые повествуют об истории Российского государства и истории развития и видоизменения его национальных символов: герба, гимна и, конечно, флага, которые вместе олицетворяют преемственность прошлого и настоящего страны.

Попасть на выставку можно до 8 сентября. Совсем скоро в областной научной библиотеке пройдут и другие события, приуроченные ко Дню Российского флага: информацию о них можно будет увидеть в сообществе СОУНБ «ВКонтакте». Подписывайтесь и следите за новостями!

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14А, отдел искусств (2 этаж).

Вход свободный! 8+

Фото: пресс-служба СОУНБ