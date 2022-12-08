В СОУНБ открылась «Школа мастерства»: учат реставрировать и переплетать книги

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В Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14 а, 2-й этаж) открылась «Школа мастерства».

По средам (раз в две недели) специалисты сектора реставрации и консервации фондов учат, как грамотно продлевать жизнь любимой книге, помогают овладевать навыками их грамотного ремонта – от реставрации листа до самостоятельного создания отдельного тома с использованием методики различных видов переплета. Повторить усвоенный материал, возвращая первозданный вид изрядно зачитанному томику, восстанавливая случайно разорванное маленьким ребенком издание или ремонтируя старый семейный альбом, можно будет совершенно самостоятельно в домашних условиях.

Впервые занятие по восстановлению переплета для читателей заведующая сектором реставрации и консервации фондов СОУНБ Ольга Свиязова провела в Общероссийский день библиотек в мае 2021 г., эксперимент удался, вызвав неожиданно большой интерес, как у посетителей, так и у сотрудников. С тех пор информация по обучению грамотному ремонту и переплету изданий собирает значительные отклики у наших читателей и интернет-подписчиков.

Расписание мастер-классов:

2022 г.

14.12 в 15:00 Беда современного дешевого издания – мягкий переплет. Покажем несколько способов восстановления мягкого переплета в домашних условиях.

28.12 в 15:00 Как отремонтировать твердый переплет любимой зачитанной книги? Восстановление испорченной переплетной крышки. Это сложно! Но интересно попробовать.

2023 г.

11.01 в 15:00 Создадим блокнот, а затем и книгу своими руками, сшивая тетради и одевая её в переплетные крышки. Сшить книжный блок можно на марлю или специальным переплет-ным стежком.

25.01 в 15:00 Разные виды переплета. На шнурах, на лентах, византийский, японский, бель-гийский и другие. Учимся прошивать книжный блок.

8.02. в 15:00 Как самостоятельно переплести дипломный проект или подшивку газет или журналов?

Стоимость участия – 500 рублей.

Льготный билет для школьников, студентов, пенсионеров и инвалидов – 400 рублей.

Можно посещать как отдельные мастер-классы, так и полный курс.

Билеты теперь доступны и по Пушкинской карте.

Фото: пресс-служба СОУНБ