В СОУНБ открылась фотовыставка Банка России «Магия театра»

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12 февраля в Самарской областной универсальной научной библиотеке открылась фотовыставка Банка России «Магия театра».

Российские памятные монеты имеют богатое тематическое разнообразие. Театральная тематика впервые была увековечена на отечественных монетах в 1989 году, с тех пор их выпущено более сотни. На выставке представлены изображения 14 из них, в трех блоках: балет, опера, драма. Великие оперные и балетные композиторы, хореографы, режиссеры и актеры запечатлены на монетах из благородных металлов.

В создании эскизов и слепков будущих памятных монет были задействованы искусные граверы, художники, медальеры

Памятные монеты Банка России изготавливаются на двух монетных дворах – в Москве и Санкт-Петербурге – и являются законным платежным средством, обязательным к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений на всей территории нашей страны. При этом они, безусловно, представляют коллекционный интерес за счет ограниченного тиража, высокого уровня художественного оформления и безукоризненного качества чеканки. Вряд ли нумизматы пустят их в оборот.

С изображениями монет театральной серии посетители смогут познакомиться до 5 марта, вход на выставку свободный, передает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ