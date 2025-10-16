Я нашел ошибку
Командная работа специалистов позволила своевременно помочь молодому мужчине с острым коронарным синдромом и остановкой сердца.
Инфаркт на рыбалке: врачи трёх медучреждений региона боролись за жизнь молодого мужчины
Показатели завершающейся уборочной кампании позволяют с уверенностью говорить о стабильности обеспечения региона хлебом.
Самарская губерния полностью обеспечила внутренние потребности в зерне
В ближайшие три года запланировано завершить расчистку оставшихся 33,75 га акватории водного объекта.
В текущем году на реке Сызранка убрали 100 тысяч кубометров донного грунта
В том числе: порядка 200 кг семян сосны, свыше 6 тысяч кг семян дуба, 410 кг – березы, 360 кг ясеня и 0,3 кг смородины. 
В этом году самарские лесоводы заготовят более 7 тонн семян
Каждый день пожарные-спасатели, рискуя своей жизнью, борются с огнем, спасая людей и их имущество.
Сегодня пожарной охране Самарской области исполняется 184 года
В ходе предстоящей встречи поэт поделится опытом раскрытия личностного потенциала, прочтёт вдохновляющие стихи.
СОУНБ приглашает на «Разговор о главном. В стихах» с поэтессой Светланой Хисамутдиновой
В ходе лекции студенты получили возможность задать свой вопрос руководителю энергокомпании.
Директор Самарского филиала «Т Плюс» встретился со студентами теплоэнергетического факультета СамГТУ
В ноябре сильнейшие лекторы отправятся на трехдневный финал в Москву.
13 просветителей губернии поборются за выход в финал Всероссийского конкурса Знание.Лектор
В СОУНБ откроется книжная выставка, посвящённая истории российско-китайских отношений

16 октября 2025 14:34
183
На выставке можно будет увидеть книжные издания разных лет: от дореволюционных до современных.

«Россия – Китай, Китай – Россия: история взаимоотношений» – книжная выставка с таким названием откроется в Самарской областной универсальной научной библиотеке 22 октября. Экспозиция призвана показать широкую историческую панораму отношений двух держав на протяжении минувших четырёх веков.

Синология (наука о Китае во всех аспектах) переживает новый расцвет в России в последние годы. Огромное количество исследований в самых разных областях на протяжении длительного времени показывает большой интерес к Китаю в нашей стране. По воле географии и истории две великих цивилизации (Китай и Россия) – соседи. За века этого соседства бывало всякое: мы входили в состав одного государственного образования – Монгольской империи, торговали, изучали друг друга, были военными и идеологическими противниками, были военными и идеологическими соратниками, но всегда хранили уважение друг к другу и искали то, что может сблизить обе страны. А предстоящая экспозиция поможет самарцам не просто лучше узнать Китай, но и понять, как к нему относились наши предки.

На выставке можно будет увидеть книжные издания разных лет: от дореволюционных до современных. Среди них – исторические исследования, мемуаристика и путевые заметки, собрания документов, охватывающие ключевые эпизоды в истории дипломатических, торговых и культурных связей между Россией и Китаем. В экспозиции будут представлены как отечественные авторы, так и китайские, чьи сочинения переведены на русский язык.

Выставка «Россия – Китай, Китай – Россия: история взаимоотношений» пройдёт в рамках историко-документального просветительского проекта «Соединение культур: дружба Китая и России. Путь длиною в 400 лет», приуроченного к Году культуры России и Китая.

Открытие выставки состоится 22 октября в 14:00. Экспозиция будет доступна для свободного посещения до 15 декабря 2025 года. Запись на экскурсию по выставке для организованных групп по тел.: 335-68-53.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, малый выставочный зал (2 этаж).

Вход свободный!  12+

 

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ

