В СОУНБ откроется книжная выставка, посвящённая истории российско-китайских отношений

183

«Россия – Китай, Китай – Россия: история взаимоотношений» – книжная выставка с таким названием откроется в Самарской областной универсальной научной библиотеке 22 октября. Экспозиция призвана показать широкую историческую панораму отношений двух держав на протяжении минувших четырёх веков.

Синология (наука о Китае во всех аспектах) переживает новый расцвет в России в последние годы. Огромное количество исследований в самых разных областях на протяжении длительного времени показывает большой интерес к Китаю в нашей стране. По воле географии и истории две великих цивилизации (Китай и Россия) – соседи. За века этого соседства бывало всякое: мы входили в состав одного государственного образования – Монгольской империи, торговали, изучали друг друга, были военными и идеологическими противниками, были военными и идеологическими соратниками, но всегда хранили уважение друг к другу и искали то, что может сблизить обе страны. А предстоящая экспозиция поможет самарцам не просто лучше узнать Китай, но и понять, как к нему относились наши предки.

На выставке можно будет увидеть книжные издания разных лет: от дореволюционных до современных. Среди них – исторические исследования, мемуаристика и путевые заметки, собрания документов, охватывающие ключевые эпизоды в истории дипломатических, торговых и культурных связей между Россией и Китаем. В экспозиции будут представлены как отечественные авторы, так и китайские, чьи сочинения переведены на русский язык.

Выставка «Россия – Китай, Китай – Россия: история взаимоотношений» пройдёт в рамках историко-документального просветительского проекта «Соединение культур: дружба Китая и России. Путь длиною в 400 лет», приуроченного к Году культуры России и Китая.

Открытие выставки состоится 22 октября в 14:00. Экспозиция будет доступна для свободного посещения до 15 декабря 2025 года. Запись на экскурсию по выставке для организованных групп по тел.: 335-68-53.

Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, малый выставочный зал (2 этаж).

Вход свободный! 12+

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ