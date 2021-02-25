В СОУНБ откроется художественная выставка «Цветы не заговаривают первыми» 

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4 марта 2021 года в 18.00 в Центре культуры и творчества «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а) состоится торжественное открытие художественной выставки «Цветы не заговаривают первыми». Вернисаж посвящен Международному женскому дню 8 марта.

В экспозицию войдут более 50 работ, среди которых основное место займут натюрморты и женские портреты. Участницами выставки стали исключительно женщины и девушки: самарские живописцы, скульпторы и графики.

В процессе подготовки проекта был организован выставком, состоящий из профессионального жюри, куда вошли член ВТО СХР Галина Суздальцева, искусствовед Инна Чибикова, искусствовед и музейный экскурсовод Яна Травкина, член ВТО СХР Наталья Шепелева, член правления Всероссийской творческой организации «Союз художников России» Полина Горецкая и руководитель ЦКТ «Новое пространство» СОУНБ Дмитрий Вырыпаев. Выставочный комитет отобрал лучшие работы для экспозиции.

Полина Горецкая, член правления Всероссийской творческой организации «Союз художников России», куратор выставки «Цветы не заговаривают первыми»: «Как говорил продавец подарков в фильме «Реальная любовь», «это не просто пакет, это больше, чем пакет». Название выставки «Цветы не заговаривают первыми» отсылает нас прямиком в кэрроллово Зазеркалье. А цветы и женские образы, которые будут там представлены, так же, как и любой артефакт, не только не исчерпываются очевидными смыслами, но и в подтексте каждой отдельно взятой работы, по мере визуального сближения со зрителем, вскрывается множество новых объёмных сюжетов. Наша попытка объединить их в один глобальный сюжет является отчаянным восьмимартовским экспериментом, который, по замыслу авторов, продолжает добрую традицию любования цветами и женщинами, дарения цветов женщинам, а также превращения цветов в женщин и обратно».

В экспозицию вошли произведения Анны Сливковой, Алисы Самаринкиной, Аллы Шахматовой, Галины Петровой, Анны Есиповой, Юлии Кузнецовой, Алены Даниловой, Дины Богусоновой, Елены Солодовник, Татьяны Хариной, Ирины Амелиной и других художниц (более 20 участниц).

Посетить художественную выставку «Цветы не заговаривают первыми» можно с 4 марта по 4 апреля 2021 года. Вход свободный (12+), передает пресс-служба минкульта СО.

Фото: пресс-служба минкульта СО