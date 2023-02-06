В СОУНБ об истории гражданской авиации в Самаре расскажут сотрудники АО «Авиакор – авиационный завод»

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9 февраля в 12:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится встреча с представителями одного из крупнейших российских авиастроительных предприятий АО «Авиакор – авиационный завод».

Это событие посвящено 100-летию отечественной гражданской авиации, а подготовлено в рамках проекта «Самарские инновации на карте России: наука, технологии, производство».

На сегодняшний день основными компетенциями завода является строительство самолетов, а также ремонт и техническое обслуживание различных типов воздушных судов, компонентное производство. В частности, предприятие занимается капитальным ремонтом Ту-154, техническим обслуживанием Ту-154, Ан-140, Ан-74 и поставками компонентов для различного типа самолетов. За всё время работы было выпущено более 22 500 самолетов различных моделей, в том числе и для гражданской авиации.

АО «Авиакор – авиационный завод» входит в состав аэрокосмического кластера Самарской области, за развитием которого наблюдают все граждане нашей страны. Читатели и посетители областной научной библиотеки каждый год встречаются со старейшими сотрудниками этого предприятия, знакомятся с историей завода, которая неразрывно связана с Самарским краем, его достижениями, экономикой и развитием.

Самарская, а точнее куйбышевская, история авиационного завода № 18 имени К.Е. Ворошилова началась в 1941 году, когда производство вместе с его рабочими, инженерами и руководством эвакуировали к нам из г. Воронежа. В годы Великой Отечественной войны предприятие серийно выпускало самый массовый боевой штурмовик Ил-2. Всего в военное время было выпущено более 36 тысяч самолетов, из них штурмовиков Ил-2 – 26 888 штук. С тех пор «летающие танки» стали символом трудового подвига запасной столицы.

На творческой встрече вниманию посетителей будет представлена выставка книг, документов и периодических изданий из фондов Самарской областной универсальной научной библиотеки об истории авиационного завода, а также стенды документов Российского государственного архива в г. Самаре. Особый интерес читателей традиционно вызывают подшивки газет, издававшихся в Куйбышеве в начале 40-х годов прошлого века, среди которых номер газеты «Волжская коммуна» за 1941 год, где была опубликована статья «Не сломить стальных…» о переезде завода из Воронежа в Куйбышев, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ