В СОУНБ назвали имена лауреатов конкурса «Профессиональное признание»

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28 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке (СОУНБ) состоялась торжественная церемония награждения лауреатов областного конкурса профессионального мастерства библиотечных специалистов муниципальных библиотек Самарской области «Профессиональное признание».

С приветственным словом в начале церемонии выступила директор СОУНБ Светлана Пряникова, которая поздравила собравшихся с профессиональным праздником – Общероссийским днём библиотек, а также напомнила о значимости библиотечного дела и необходимости его общественного признания, поставив в пример труд былых поколений библиотекарей, который пользовался большим почётом и уважением.

По итогам конкурсного отбора были определены пять лучших библиотечных работников из разных уголков губернии, представивших свои проекты «модельной библиотеки будущего». Так, дипломы лауреатов получили:

Анна Коптелова (Библиотека-филиал № 13 им. Н.М. Овчинникова, г. Сызрань);

Татьяна Богатырёва (Библиотека № 21, г. Самара);

Юлия Кондратьева (Андреевская сельская библиотека, Богатовский район);

Татьяна Мячина (Центральная детская библиотека, Кинель-Черкасский район);

Татьяна Николаева (Библиотека искусств № 8, г. Тольятти).

Победителем конкурса признана Анна Коптелова, представившая проект модели библиотеки нового поколения «ЛИСТ: Литература, Искусство, Семья, Традиции».

Кроме того, согласно устоявшимся традициям, по итогам онлайн-голосования был определён конкурсант, получивший приз зрительских симпатий, – в этом году им стала Юлия Кондратьева.

Вклад участников «Профессионального признания» в развитие библиотечного дела губернии позитивно отметила министр культуры Самарской области Ирина Калягина: «Наш регион сегодня достаточно активен в библиотечном сообществе Российской Федерации, и это подтверждают замечательные проекты, которые готовят наши библиотеки здесь, на нашей Самарской земле».

В ходе торжественной церемонии свои награды получили не только лауреаты «Профессионального признания», но и другие библиотекари Самарской области, в том числе – работники СОУНБ: так, главный библиограф информационно-библиографического отдела Людмила Ересько была отмечена благодарностью Самарской губернской думы, а ведущий библиограф краеведческого отдела Милана Маршалова – почётной грамотой министерства культуры Самарской области, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ