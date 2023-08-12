Я нашел ошибку
Главные новости:
«Крылья Советов» продолжают забивать в каждом матче РПЛ этого сезона, и продолжают свою беспроигрышною серию (2 победы, 2 ничьи).
«Крылья Советов» - «Локомотив» - 1:1
Новый проект специалистов отдела искусств областной библиотеки призван д.оступным языком рассказать о возможностях нейросетей в работе и творчестве
В СОУНБ начнет работу «Нейромастерская» отдела искусств
По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ.
Смертельное ДТП в Похвистневском районе
Наши военные авиаторы и в дальнейшем будут делать все для того, чтобы воздушные рубежи России были надежно защищены.
Дмитрий Азаров поздравил авиаторов и ветеранов Военно-воздушных сил России с праздником
Ряды наших земляков, для которых спорт стал потребностью и полезной привычкой, постоянно пополняются.
Обращение губернатора Самарской области Дмитрия Азарова по случаю Дня физкультурника
Пятая часть пользователей Госуслуг подключила двухфакторную аутентификацию
Пятая часть пользователей Госуслуг подключила двухфакторную аутентификацию
В парке Красноярска посетители застряли на остановившемся колесе обозрения
В парке Красноярска посетители застряли на остановившемся колесе обозрения
В новом учебнике истории для учащихся 5-9-х классов будет пересмотрено понятие «империя»
В новом учебнике истории для учащихся 5-9-х классов будет пересмотрено понятие «империя»
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.21
0.93
EUR 107.97
0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Летние вечера духовой музыки» в Самаре продолжаются
В Самаре пройдёт фестиваль уличного искусства «Пластилиновый дождь»
В Самаре пройдет фестиваль красок
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В СОУНБ начнет работу «Нейромастерская» отдела искусств

12 августа 2023 17:56
105
Новый проект специалистов отдела искусств областной библиотеки призван д.оступным языком рассказать о возможностях нейросетей в работе и творчестве

19 августа в 16:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14 А, 2 этаж) начинает работу «Нейромастерская» отдела искусств.

Технологии наступают, и кажется, что человек как создатель творческого продукта скоро будет совсем не нужен, ведь искусственный интеллект уже вовсю пишет тексты, занимается медиапланированием и генерирует цифровые картины, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Новый проект специалистов отдела искусств областной библиотеки призван доступным языком рассказать о возможностях нейросетей в работе и творчестве – от азов работы с «нейронкой» до практических работ. А самое главное появится возможность получить ответы на вопросы: сможет ли нейросеть заменить живого художника?; как сделать искусственный интеллект своим надежным помощником?

«С помощью нейросетей можно «творить по-настоящему крутые вещи», но для этого просто необходимо интересоваться и разбираться в искусстве. - рассказывает автор «Нейромастерской» Марина Черникова, заведующая отделом исскуств СОУНБ. - До появления нейросетей среди художников, работавших в графических программах, была популярна шутка о кнопке «сделать красиво». Можно сказать, что искусственный интеллект и стал тем инструментом, которые могут по текстовому описанию создать уникальное и красивое изображение. Конечно, хороший вкус и знания истории искусства могут стать верными союзниками в обучении и работе с нейросетями»

В рамках цикла «Нейромастерская» запланировано три мастер-класса, которые познакомят с нейросетями и основными принципами работы с ними.

19 августа, 16:00-17:00

Мастер-класс «Основы нейроживописи»

- Поговорим о существующих нейросетях, используемых для создания иллюстраций (Wombodream, Midjourney, Kandinsky, etc);

- Поработаем с нейросетью Kandinsky, рассмотрим основные стили, в которых работает программа, узнаем интересные факты из истории искусств;

- Коснемся темы текстовых запросов на русском и английском языках; попытаемся научиться общаться с нейросетью правильно;

- Создаем несколько литературных нейроиллюстраций;

- Запускаем флешмоб: генерируем своих любимых литературных персонажей и выкладываем в соцсетях с тегом «Нейробиблиотека».

26 августа, 16:00-17:00

 «Нейросеть+концепт»  

- Продолжаем работать в нейросети Kandinsky;

- Углубляемся в анатомию текстового запроса;

- Узнаём, что общего между Сфинксом и современным концепт-артом: комбинируем стили, генерируем идеи, учимся думать «как художник»;

- Анализируем композицию и выбираем наиболее удачную генерацию;

- Корректируем генерацию, исправляем ошибки и получаем готовый арт.

2 сентября, 16:00-17:00

«Нейромафия: создаем собственную настолку»

- Применяем полученные знания на практике;

- Коснемся теории архетипов Кэрол Пирсон;

- Поговорим о теории цвета: как создать яркий характер персонажу и создать невероятную атмосферу арта;

- Создадим собственную настолку по мотивам игры «Мафия», где главными героями выступят популярные художники.

18+

 

Фото:   пресс-слудба СОУНБ

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Услуги по доставке
В центре внимания
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев оценил развитие агропрома в Самарской области
11 августа 2023  14:38
Глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев оценил развитие агропрома в Самарской области
474
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют маршрут через национальный парк «Самарская Лука»
11 августа 2023  11:02
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют маршрут через национальный парк «Самарская Лука»
2548
В Самаре дети-сироты получили ключи от новых квартир
11 августа 2023  09:00
В Самаре дети-сироты получили ключи от новых квартир
632
Строительство планетария в Самаре: завершаются работы по подготовке котлована
10 августа 2023  17:37
Строительство планетария в Самаре: завершаются работы по подготовке котлована
610
Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника
9 августа 2023  15:46
Самарская набережная станет центральной площадкой празднования Дня физкультурника
748
Весь список