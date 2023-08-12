В СОУНБ начнет работу «Нейромастерская» отдела искусств

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19 августа в 16:00 в Самарской областной универсальной научной библиотеке (пр. Ленина, 14 А, 2 этаж) начинает работу «Нейромастерская» отдела искусств.

Технологии наступают, и кажется, что человек как создатель творческого продукта скоро будет совсем не нужен, ведь искусственный интеллект уже вовсю пишет тексты, занимается медиапланированием и генерирует цифровые картины, сообщает пресс-служба СОУНБ.

Новый проект специалистов отдела искусств областной библиотеки призван доступным языком рассказать о возможностях нейросетей в работе и творчестве – от азов работы с «нейронкой» до практических работ. А самое главное появится возможность получить ответы на вопросы: сможет ли нейросеть заменить живого художника?; как сделать искусственный интеллект своим надежным помощником?



«С помощью нейросетей можно «творить по-настоящему крутые вещи», но для этого просто необходимо интересоваться и разбираться в искусстве. - рассказывает автор «Нейромастерской» Марина Черникова, заведующая отделом исскуств СОУНБ. - До появления нейросетей среди художников, работавших в графических программах, была популярна шутка о кнопке «сделать красиво». Можно сказать, что искусственный интеллект и стал тем инструментом, которые могут по текстовому описанию создать уникальное и красивое изображение. Конечно, хороший вкус и знания истории искусства могут стать верными союзниками в обучении и работе с нейросетями»

В рамках цикла «Нейромастерская» запланировано три мастер-класса, которые познакомят с нейросетями и основными принципами работы с ними.

19 августа, 16:00-17:00

Мастер-класс «Основы нейроживописи»

- Поговорим о существующих нейросетях, используемых для создания иллюстраций (Wombodream, Midjourney, Kandinsky, etc);

- Поработаем с нейросетью Kandinsky, рассмотрим основные стили, в которых работает программа, узнаем интересные факты из истории искусств;

- Коснемся темы текстовых запросов на русском и английском языках; попытаемся научиться общаться с нейросетью правильно;

- Создаем несколько литературных нейроиллюстраций;

- Запускаем флешмоб: генерируем своих любимых литературных персонажей и выкладываем в соцсетях с тегом «Нейробиблиотека».

26 августа, 16:00-17:00

«Нейросеть+концепт»

- Продолжаем работать в нейросети Kandinsky;

- Углубляемся в анатомию текстового запроса;

- Узнаём, что общего между Сфинксом и современным концепт-артом: комбинируем стили, генерируем идеи, учимся думать «как художник»;

- Анализируем композицию и выбираем наиболее удачную генерацию;

- Корректируем генерацию, исправляем ошибки и получаем готовый арт.

2 сентября, 16:00-17:00

«Нейромафия: создаем собственную настолку»

- Применяем полученные знания на практике;

- Коснемся теории архетипов Кэрол Пирсон;

- Поговорим о теории цвета: как создать яркий характер персонажу и создать невероятную атмосферу арта;

- Создадим собственную настолку по мотивам игры «Мафия», где главными героями выступят популярные художники.

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Фото: пресс-слудба СОУНБ