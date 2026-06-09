В СОУНБ галерея «Новое пространство» станет площадкой для музыкального эскиза «Приключения Тома Сойера»

10 июня в 18:00 галерея «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки станет площадкой для музыкального эскиза «Приключения Тома Сойера». Авторы будущей постановки представят музыку и стихи, чтобы собрать первые отзывы и впечатления зрителей.

Либретто мюзикла создали талантливые самарские сценаристы Леонид Острецов и Александр Немировский. Их перу также принадлежат тексты к спектаклям «Два благородных дона» (Самарский академический театр драмы им. М. Горького), «Провинция» (театр «Мастерская») и «Про Ивана-молодца и подарки из ларца» (САТОБ). Музыку для «Приключений Тома Сойера» написал молодой композитор Кирилл Острецов. В качестве исполнителей выступят Гелла Майорова, Ксения Хурина, Юрий Карпов, Станислав Фурман и сами авторы постановки.

Ранее галерея «Новое пространство» уже становилась отправной точкой для мюзикла «Остров сокровищ», предоставив ему первую встречу с публикой. Теперь этот спектакль в значительно расширенном варианте встретит своих зрителей на сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича. Музыкальный эскиз «Приключения Тома Сойера» также имеет возможность развиться до полноценной премьеры постановки на сцене одного из ведущих театров Самары.

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10 июня 2026 года в 18:00, галерея «Новое пространство», Самарская областная универсальная научная библиотека (пр. Ленина, 14а).

Вход свободный!

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