В Соцфонде рассказали, что делать с карточкой СНИЛС старого образца

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Старые свидетельства обязательного пенсионного страхования со страховым номером индивидуального лицевого счета действительны, их не нужно заменять, сообщили РИА Новости в Социальном фонде России.

"Все выданные страховые свидетельства являются действующими. Обращаться в Социальный фонд России для замены документа не нужно", — говорится в сообщении.

В фонде объяснили, что согласно поправкам в закон о персонифицированном учете, информация о СНИЛС предоставляется человеку в виде электронного или бумажного уведомления.

"Уведомление включает всю информацию, которая отражена в страховом свидетельстве, в том числе фамилию, имя и отчество человека, дату и место рождения, а также непосредственно СНИЛС", — уточнили в ведомстве.