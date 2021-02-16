В Сочи из-за очень сильного снега продлено штормовое предупреждение по погоде

Из-за плохих погодных условий власти Сочи решили продлить штормовое предупреждение до конца суток 16 февраля. В предгорной зоне города Сочи продолжается очень сильный снег, передает kubantv.ru.
Прогнозируется вероятность возникновения ЧС, связанных с ухудшением видимости, низкими температурами воздуха, снежным накатом, снежными, заносами, гололедицей.
Все городские оперативные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы.
Населению рекомендовано не выезжать на автомобилях, не оборудованных зимней резиной.
Фото: Типичный Сочи
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