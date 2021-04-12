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21 апреля, в День местного самоуправления, в рамках Всероссийского конкурса лучших педагогических практик.
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В СО состоится «Урок местного самоуправления»

12 апреля 2021 17:33
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21 апреля, в День местного самоуправления, в рамках Всероссийского конкурса лучших педагогических практик.

21 апреля, в День местного самоуправления, в рамках Всероссийского конкурса лучших педагогических практик состоится «Урок местного самоуправления». В мероприятии примут участие педагоги общеобразовательных учреждений и преподаватели высших учебных заведений Самарской области, а также других субъектов РФ.

Цель проекта, который успешно проводится с 2017 года, – вовлечение учащихся в муниципальные программы развития территорий, повышение компетентности обучающихся образовательных организаций в вопросах развития местного самоуправления и др. Участие в подобных практиках должно также помочь молодым гражданам осознать собственную роль в развитии местного сообщества, а также способствовать гражданскому воспитанию и формированию позиции личной ответственности за территорию проживания.

Основными организаторами выступают «Всероссийский Совет местного самоуправления», «Институт развития местных сообществ»,
«Государственный университет управления», «Федеральный центр детско-юношеского туризма и краеведения» при информационной поддержке медиа-холдинга «Регионы России».

Всероссийский конкурс проводится по результатам проведения в образовательных организациях Всероссийского «Урока местного
самоуправления» в 3 этапа: заочный и очные. Заочный этап: подача заявок и материалов на Всероссийский конкурс. Второй, очный этап, состоится 23 апреля в Москве в формате презентаций образовательных программ и методик работ участников. Подведение итогов конкурса состоится в сентябре в рамках Всероссийского муниципального форума в Анапе.

К конкурсным материалам предъявляется ряд требований: работы должны соответствовать целям, задачам и теме Всероссийского конкурса; отражать наличие связи с основными положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Особо отмечается творческий подход и оригинальность, возможность использования и тиражирования практик в образовательных организациях.

Направить заявку и материалы образовательных программ все желающие педагоги могут до 17 апреля по ссылке. Подробнее о конкурсе можно узнать здесь.

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