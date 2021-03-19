В СО почти полгода успешно работает координационный центр амбулаторной медпомощи

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Региональный координационный центр амбулаторной медицинской помощи больным пневмонией, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией COVID-19 начал работать в октябре 2020 года на базе Самарской городской клинической поликлиники №15 по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Задачей центра стала организация оказания своевременной и качественной медицинской помощи пациентам, которые проходят лечение на дому.

В составе центра ежедневно работают операторы, врачи, психологи. Центр координирует работу выездных, в том числе дополнительно сформированных мобильных медицинских бригад, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с признаками ОРВИ на дому.

«Основной задачей центра является прием вызовов, запись на вызов врача к пациенту на дом, контроль за оказанием помощи, то есть обратный обзвон, консультативная помощь, - пояснила главный врач Самарской городской клинической поликлиники №15 Анна Дзюбайло. - На сегодняшний день принято более 64 тысяч звонков, а к 42 тысячам пациентов были направлены врачи из поликлиник на дом. Часть звонков поступила с вопросами, были и консультативные звонки. Все, кто обращался в региональный центр, получили ответы. Также были проведены 627 телемедицинских консультаций».

В практике работы центра – роботизированные звонки. Напомним, в Самарской области создан робот, который на основании четырех тестовых вопросов позволяет получить первичную минимально необходимую информацию — о температуре, наличии одышки, боли, общем состоянии пациентов с новой коронавирусной инфекцией и пневмонией, которые проходят лечение на дому. Его внедрение стало возможным благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Робот звонит пациентам, задает вопросы об их самочувствии, узнает, что изменилось в состоянии больного: есть ли повышенная температура, боль в суставах и мышцах, одышка. Данные опроса консолидируются и передаются врачу. Так, за время работы автоматизированный помощник совершил порядка 82 тысяч звонков пациентам, результаты которых с оценкой динамики лечения ежедневно передаются в медицинские организации, ведущие лечение пациентов на дому.

Такое отслеживание динамики состояния пациентов на 30% разгрузило амбулаторное звено, участковую службу губернии.

Сегодня сотрудники центра отмечают, что вызовов по заболеваниям стало меньше. На пике эпидемии принимали до 800 звонков в сутки, сейчас их количество сократилось до 200. Продолжая работу с вызовами к заболевшим жителям области, с февраля 2021 года центр взял на себя новую функцию – запись пациентов на вакцинацию от COVID-19 и предоставление справочной информации по прививкам.

«Мы ведем запись пациентов на вакцинацию в любом лечебном учреждении Самарской области через программный продукт, - пояснил врач регионального координационного центра Станислав Алещенко. – Записываем пациента на прививку или в лист ожидания».