В СО бойцы спецподразделений «Гром» приняли участие в соревнованиях по стрельбе 

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В Самарской области бойцы спецподразделений ОСН «Гром» МВД России приняли участие во Всероссийских спортивных соревнованиях по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, памяти подполковника милиции Семенова Игоря Альбертовича и соревнованиях по тактической стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.

39 команд, которые представили 219 бойцов из различных регионов России, соревновались в снайперском деле и в тактической стрельбе.



Всероссийские спортивные соревнования по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия памяти подполковника милиции Семенова Игоря Альбертовича состоялись 5 сентября на территории Новокуйбышевского стрелкового клуба «Ранчо» НСК Ранчо.



Подполковник милиции Семенов Игорь Альбертович погиб 3 марта 2003 года при выполнении служебного долга на территории Северо-Кавказского региона, защищая своих боевых товарищей. Указом Президента Российской Федерации от 24 октября 2003 года № 1239 Игорь Альбертович награжден орденом Мужества (посмертно), а приказом МВД России от 11 марта 2005 года № 170 занесен навечно в списки личного состава ОМСН.



По итогам прошедших соревнований снайперов командные места распределились следующим образом:



1 место – ОСН «Гром» УНК МВД по Республике Мордовия;



2 место – СОБР УОСМ ГУНК МВД России;



3 место – ОСН «Гром» УНК ГУ МВД России по Пермскому краю;



4 место – ОСН «Гром» УНК ГУ МВД России по Воронежской области;



5 место – ОСН «Гром» УНК ГУ МВД России по Самарской области.



А в это время на базе стрелкового комплекса Стрелковый комплекс "Ловчий Плюс" в течение недели бойцы принимали участие в пятых ежегодных соревнованиях по тактической стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия «Открытый кубок ОСН «Гром» среди спецподразделений МВД России. Участники показывали навыки владения различными видами оружия (снайперской винтовкой, автоматом, пистолетом), специальными средствами, использования средств индивидуальной бронезащиты; демонстрировали уровень профессиональной подготовки, слаженность командных действий, бойцовские качества. Особенность прошедших соревнований по тактической стрельбе заключалась в том, что все команды состояли из трех сотрудников (тактическая двойка и снайпер) и были разделены на 2 класса: участники соревнований, оружие которых не имеет дополнительного навесного оборудования, были включены в класс «Стандарт»; а участники соревнований, оружие которых оборудовано дополнительным навесным оборудованием, не предусмотренным комплектацией оружия, включены в класс «Открытый». Всего бойцы выполнили 7 тактических упражнений, 3 дуэльных из трех видов оружия (снайперская винтовка, автомат, пистолет) и 2 снайперских.



9 сентября состоялась торжественная церемония закрытия соревнований, в которой принял участие заместитель начальника ГУ МВД России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Юрий Сафронов. Обращаясь к награждаемым, Юрий Александрович отметил: «От лица руководства самарского главка полиции хочу поблагодарить вас за участие в соревнованиях столь высокого уровня; за то, что вы приехали к нам на волжский берег с самых отдаленных уголков нашей Родины. В честной и бескомпромиссной борьбе вы показали высочайший уровень профессиональной подготовки, проявили свои лучшие качества, отточили боевое мастерство, слаженность и приобрели хороший опыт боевой стрельбы, который пригодится вам при выполнении служебных обязанностей».



Заместитель начальника Управления обеспечения специальных мероприятий ГУНК МВД России командир СОБРа полковник полиции Владимир Кучмистый подчеркнул: «Хотелось бы сказать огромное спасибо Самарской земле, которая всех нас собрала. Мы смогли встретиться со своими друзьями, коллегами, соратниками. Это единственные соревнования в системе МВД России для спецподразделений, где мы можем увидеть друг друга, обменяться опытом, повысить свой профессионализм, что только укрепляет наше боевое братство. Спасибо за это».



Завершилось мероприятие вручением победителям заслуженных наград. По итогам соревнований места распределились следующим образом.



В командном зачёте в классе «стандарт»:



1 место – ОСН «Гром» УНК ГУ МВД России по Иркутской области;



2 место – ОСН «Гром» УНК МВД по Республике Карелия;



3 место – ОСН «Гром» УНК У МВД России по Пензенской области.



В командном зачёте в классе «открытый»:



1 место – ОСН «Гром» УНК МВД России по Республике Татарстан;



2 место – ОСН «Гром» УНК У МВД по Архангельской области;



3 место – ОСН «Гром» УНК ГУ МВД России по г. Москва.



По итогам всех дней соревнований кубок общекомандного зачета забрала команда ОСН «Гром» УНК ГУ МВД России по Иркутской области.



Командир отряда специального назначения «Гром» УНК ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Максим Бельсков, обращаясь к собравшимся, отметил: «Лучшие представители отрядов специального назначения «Гром» УНК МВД России состязались в 24-х номинациях. Для участников были подготовлены учебные практические задания, приближенные к повседневной служебной обстановке. Благодарю всех командиров отрядов за высокую подготовку личного состава; за то, что четко и грамотно выполнили все задания, никто не нарушил меры безопасности. А мы будем брать пример с лучших и продолжать оттачивать свое мастерство».