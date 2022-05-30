В СИЗО-2 УФСИН СО состоялась презентация слайд-шоу фотографий «Дети-герои войны»

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Презентация фотоснимков военных лет корреспондентов организовал старший психолог следственного изолятора лейтенант внутренней службы Дарья Шерстнева. Цель мероприятия – воспитание бережного отношения к историческому прошлому нашей Родины, формирование у подростков высоких нравственных и патриотических качеств.

Несовершеннолетние подследственные смогли ознакомиться с подвигами сверстников в годы Великой /Отечественной войны, узнали много об их биографиях.

К большому сожалению, такие исторические сведения ребята получили, только находясь в следственном изоляторе. Вполне возможно, получи знание о замечательной жизни ребят-героев, они не совершили бы правонарушения, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области