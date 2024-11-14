Я нашел ошибку
Главные новости:
В рамках открытого урока в беседе с ребятами были затронуты актуальные темы о вреде употребления алкоголя и табака, экстремизм и терроризм.
Сотрудники исправительной колонии №16 провели мероприятия в школе №13 Жигулевска
Человек магического мышления верит в силу мыслей, следует суеверным ритуалам, обращает внимание на чёрную кошку, переходящую дорогу.
Психологи Самары расскажут в СОУНБ о влиянии суеверий на мышление человека
Цель мероприятия – выявление и пресечение фактов противоправного поведения на объектах транспортной инфраструктуры.
В Сызрани транспортные полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Деструктивный пассажир»
Общественный транспорт до аэропорта «Курумоч» будет ходить по расписанию
Общественный транспорт до аэропорта «Курумоч» будет ходить по расписанию
В Самаре состоялось торжественное открытие всероссийских соревнований по фехтованию на шпагах на призы министра спорта РФ Михаила Дегтярева
В Самаре состоялось торжественное открытие всероссийских соревнований по фехтованию на шпагах на призы министра спорта РФ Михаила Дегтярева
Завтра в Самаре ожидается снег. А вы уже переобули летнюю резину на зимнюю?
Завтра в Самаре ожидается снег. А вы уже переобули летнюю резину на зимнюю?
в штабе общественной поддержки «Единой России» медики рассказали самарцам о правильном питании при диабете
В штабе общественной поддержки «Единой России» медики рассказали самарцам о правильном питании при диабете
9-летнюю пропавшую девочку нашли в Самарской области
9-летнюю пропавшую девочку нашли в Самарской области
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.37
0.41
EUR 104.29
0.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самарской областной научной библиотеке состоится гала-концерт Марафона «Кошкинские Лиры»
Мероприятия Музея Рязанова в Самаре ко дню рождения Эльдара Рязанова
Поддержание национально-культурных традиций: в Самаре пройдет чувашский фольклорный фестиваль «Кер сари»м
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В штабе общественной поддержки «Единой России» медики рассказали самарцам о правильном питании при диабете

14 ноября 2024 13:44
105
в штабе общественной поддержки «Единой России» медики рассказали самарцам о правильном питании при диабете

Во всемирный день борьбы с сахарным диабетом врачи напомнили о здоровых принципах питания и нездоровых привычках, которые приводят к одному из самых распространенных на земле заболеваний - диабету.

Сегодня, по оценкам ВОЗ, более 415 миллионов человек во всем мире больны диабетом. Без надлежащих вмешательств, прогнозируют врачи, эта цифра к 2030 году подрастет более чем на 100 миллионов.  Диабету на руку стресс, гиподинамия и неправильное питание. О том, что ежедневно должно быть на тарелке и в каком количестве, чтобы предупредить диабет, самарцам рассказали врачи областного центра  медицинской профилактики. В  Штабе общественной поддержки прошла встреча, посвященная профилактике коварного  «сладкого» заболевания, которое без должного лечения приводит к горьким последствиям.

«Здесь всегда проходят интересное, а главное, полезное общение с врачами, - поделилась жительница Октябрьского района Наталья Васильевна Карпова. - С возрастом с диабетом сталкивается немало людей, поэтому сегодняшние советы все возьму на вооружение, особенно что касается питания».

Чтобы уберечь себя от диабета,  в первую очередь необходимо пересмотреть пищевые привычки и  наполнить свою жизнь энергией движения, говорят врачи. «От диабета можно в буквальном смысле слова убежать, - убеждена врач  Нелли Быкова. - Ежедневная получасовая ходьба, с постепенным увеличением времени и скорости движения остается простым, но очень эффективным способом профилактики диабета».

Поделились медики и еще одним «лайфхаком» -  питаться по приницпу светофора. В красную зону медики занесли и призывают максимально ограничить продукты высокой калорийности - это жирная пища, алкоголь, сахар,  колбасные и кондитерские изделия.  Причем, оказался в этом списке и мед, бесконтрольное потребление которого, по словам специалистов, быстро приведет к  диабету.  Привычные порции картофеля, макарон, яиц, молочных продуктов и круп - продуктов желтой зоны - врачи рекомендуют сократить наполовину, а вот  свекле, моркови, грибам и баклажанам, огурцам, помидорам, шпинату и щавелю, листовому салату и кабачкам медики включают зеленый свет из-за минимального количества калорий.

Напомним, что повышение качества и доступности медицинской помощи, увеличение продолжительности жизни людей являются приоритетными для партии «Единая Россия». В частности,  на это нацелен проект «Здоровое будущее» , который также мотивирует  людей вести здоровый образ жизни.

 

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Юные самбисты региона снова показали высший класс в своей дисциплине
13 ноября 2024, 13:30
Юные самбисты региона снова показали высший класс в своей дисциплине
Самозащита без оружия, зародившись еще в Советском Союзе, сегодня переживает второе рождение, а Самарская область сегодня в числе регионов – лидеров по... Спорт
399
«Единая Россия» передала в минпросвещения перечень объектов образования для капремонта в 2025-2027 годах.
13 ноября 2024, 11:17
«Единая Россия» передала в минпросвещения перечень объектов образования для капремонта в 2025-2027 годах
В нём – более 4 тысяч школ, детсадов и техникумов. Общество
337
В нём – более 4 тысяч школ, детсадов и техникумов.
12 ноября 2024, 17:09
«Единая Россия» передала в минпросвещения перечень объектов образования для капремонта в 2025-2027 годах.
В нём – более 4 тысяч школ, детсадов и техникумов. Политика
615
В центре внимания
Специалисты «РКС-Самара» приступают к ремонту канализационной линии диаметром 200 мм по ул. Печёрской
14 ноября 2024  12:10
Специалисты «РКС-Самара» приступают к ремонту канализационной линии диаметром 200 мм по ул. Печёрской
157
Стороны обсудили развитие в регионе науки и образования. Особое внимание было уделено ходу реализации проекта по созданию в Самаре межвузовского кампуса.
13 ноября 2024  19:54
Дмитрий Чернышенко провел рабочую встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым
793
На выставке «Самара» стартовала неделя, посвященная Тольятти
13 ноября 2024  12:25
На выставке «Самара» стартовала неделя, посвященная Тольятти
338
Она была посвящена формированию единого плана по достижению национальных целей развития на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.
12 ноября 2024  18:51
Вячеслав Федорищев принял учатие в стратегической сессии, которую провел Михаил Мишустин
498
12 ноября 2024  18:33
Вячеслав Федорищев в Москве встретился с депутатами Госдумы и сенаторами РФ от Самарской области
543
Весь список