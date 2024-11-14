в штабе общественной поддержки «Единой России» медики рассказали самарцам о правильном питании при диабете

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Во всемирный день борьбы с сахарным диабетом врачи напомнили о здоровых принципах питания и нездоровых привычках, которые приводят к одному из самых распространенных на земле заболеваний - диабету.

Сегодня, по оценкам ВОЗ, более 415 миллионов человек во всем мире больны диабетом. Без надлежащих вмешательств, прогнозируют врачи, эта цифра к 2030 году подрастет более чем на 100 миллионов. Диабету на руку стресс, гиподинамия и неправильное питание. О том, что ежедневно должно быть на тарелке и в каком количестве, чтобы предупредить диабет, самарцам рассказали врачи областного центра медицинской профилактики. В Штабе общественной поддержки прошла встреча, посвященная профилактике коварного «сладкого» заболевания, которое без должного лечения приводит к горьким последствиям.

«Здесь всегда проходят интересное, а главное, полезное общение с врачами, - поделилась жительница Октябрьского района Наталья Васильевна Карпова. - С возрастом с диабетом сталкивается немало людей, поэтому сегодняшние советы все возьму на вооружение, особенно что касается питания».

Чтобы уберечь себя от диабета, в первую очередь необходимо пересмотреть пищевые привычки и наполнить свою жизнь энергией движения, говорят врачи. «От диабета можно в буквальном смысле слова убежать, - убеждена врач Нелли Быкова. - Ежедневная получасовая ходьба, с постепенным увеличением времени и скорости движения остается простым, но очень эффективным способом профилактики диабета».

Поделились медики и еще одним «лайфхаком» - питаться по приницпу светофора. В красную зону медики занесли и призывают максимально ограничить продукты высокой калорийности - это жирная пища, алкоголь, сахар, колбасные и кондитерские изделия. Причем, оказался в этом списке и мед, бесконтрольное потребление которого, по словам специалистов, быстро приведет к диабету. Привычные порции картофеля, макарон, яиц, молочных продуктов и круп - продуктов желтой зоны - врачи рекомендуют сократить наполовину, а вот свекле, моркови, грибам и баклажанам, огурцам, помидорам, шпинату и щавелю, листовому салату и кабачкам медики включают зеленый свет из-за минимального количества калорий.

Напомним, что повышение качества и доступности медицинской помощи, увеличение продолжительности жизни людей являются приоритетными для партии «Единая Россия». В частности, на это нацелен проект «Здоровое будущее» , который также мотивирует людей вести здоровый образ жизни.



