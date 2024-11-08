В сезон распродаж Почта России рассказывает об удобных сервисах получения посылок в Самарской области

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В ноябре на Почте начинается высокий сезон. Распродажи в Чёрную пятницу (29 ноября), а также акция «11.11» и предпраздничные скидки традиционно увеличат объём посылок, поступающих в Самарскую область. Например, только за два последних месяца жители региона получили посылочной почты на 10% больше, чем в сентябре и октябре прошлого года.

В преддверии масштабных интернет-распродаж Почта России напоминает о том, как быстро и удобно получить заказы.

Отслеживаемая доставка

Трек-номер позволит клиенту отследить весь путь прохождения посылки и быстро узнать, когда она поступит в почтовое отделение. Отслеживать отправление можно на сайте Почты России и с помощью мобильного приложения. С этого года у клиентов Почты России появилась возможность проверять посылки с наложенным платежом на соответствие вложений. Если содержимое соответствует ожиданиям, клиент оплачивает заказ. В противном случае потребитель может отказаться от товара и не оплачивать его стоимость.

Электронные извещения

Жители Самарской области активно используют электронные извещения о поступлении почтовых отправлений. Каждый четвёртый житель региона получает электронное уведомление о поступлении почтового отправления – более 820 000 человек подключили сервис электронных почтовых извещений. Благодаря ему люди раньше узнают о поступлении отправлений и быстрее забирают их из отделений. А кроме того, электронные извещения экономят бумагу.

Простая электронная подпись

Сегодня почти 75% посылок и заказных писем жители Самарской области получают в упрощённом порядке. Более 1,2 млн человек оформили (каждый второй житель региона) простую электронную подпись и теперь забирают посылки в почтовом отделении без паспорта и заполнения извещений. Регистрация занимает считанные минуты. После оформления простой электронной подписи клиенту достаточно показать QR-код или назвать код подтверждения из SMS, чтобы получить посылку.

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