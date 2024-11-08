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В сезон распродаж Почта России рассказывает об удобных сервисах получения посылок в Самарской области

8 ноября 2024 12:18
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В сезон распродаж Почта России рассказывает об удобных сервисах получения посылок в Самарской области

В ноябре на Почте начинается высокий сезон. Распродажи в Чёрную пятницу (29 ноября), а также акция «11.11» и предпраздничные скидки традиционно увеличат объём посылок, поступающих в Самарскую область. Например, только за два последних месяца жители региона получили посылочной почты на 10% больше, чем в сентябре и октябре прошлого года.

В преддверии масштабных интернет-распродаж Почта России напоминает о том, как быстро и удобно получить заказы. 

Отслеживаемая доставка

Трек-номер позволит клиенту отследить весь путь прохождения посылки и быстро узнать, когда она поступит в почтовое отделение. Отслеживать отправление можно на сайте Почты России и с помощью мобильного приложения. С этого года у клиентов Почты России появилась возможность проверять посылки с наложенным платежом на соответствие вложений. Если содержимое соответствует ожиданиям, клиент оплачивает заказ. В противном случае потребитель может отказаться от товара и не оплачивать его стоимость.

Электронные извещения

Жители Самарской области активно используют электронные извещения о поступлении почтовых отправлений. Каждый четвёртый житель региона получает электронное уведомление о поступлении почтового отправления – более 820 000 человек подключили сервис электронных почтовых извещений. Благодаря ему люди раньше узнают о поступлении отправлений и быстрее забирают их из отделений. А кроме того, электронные извещения экономят бумагу.

Простая электронная подпись

Сегодня почти 75% посылок и заказных писем жители Самарской области получают в упрощённом порядке. Более 1,2 млн человек оформили (каждый второй житель региона) простую электронную подпись и теперь забирают посылки в почтовом отделении без паспорта и заполнения извещений. Регистрация занимает считанные минуты. После оформления простой электронной подписи клиенту достаточно показать QR-код или назвать код подтверждения из SMS, чтобы получить посылку.

Доставка посылок на дом

Жители Самарской области могут воспользоваться услугой доставки почтовых отправлений на дом.  Почтальон или курьер доставит посылку по указанному на ней адресу. Клиент может заказать доставку посылки весом до 31,5 кг. Оформить доставку можно по телефону
 8-800-1-000-000, в мобильном приложении или на сайте Почты России. С начала года жители региона заказали доставку на дом более 8 000 посылок.

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