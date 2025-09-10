«В сердце и памяти»: в СОУНБ откроют выставку портретов погибших участников СВО

135

17 сентября в 13:00 Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» и Самарская областная универсальная научная библиотека приглашают на открытие выставки художественных портретов офицеров и солдат Армии России, отдавших свои жизни при исполнении воинского долга во время специальной военной операции. «В сердце и памяти» – такое название получила экспозиция, на которой будут представлены 40 портретов, выполненных самарскими и тольяттинскими художниками.

Стремлением сохранить память о наших земляках – героях настоящего задались живописцы, принимающие участие в творческом проекте Самарского филиала фонда «Защитники Отечества». Все картины будут переданы семьям военнослужащих.

«Портреты будут храниться как память о сыне, муже», – отмечает руководитель филиала фонда Наталья Полянскова. «На холсте ребята изображены такими, какими их помнят мамы, жёны, дети. Потом они их будут передавать из поколения в поколение для того, чтобы подвиги наших ребят действительно жили вечно в наших сердцах», – добавляет она. Но прежде, чем занять место в галерее семейных портретов, работы художников на некоторое время станут достоянием всех жителей Самары, которые смогут всмотреться в храбрые лица тех, кто пал, отстаивая будущее для России. Среди них были самые разные люди: кадровые офицеры, давно избравшие воинский путь как основу своей жизни; добровольцы, взявшие в руки оружие сразу после того, как поняли, что Отечеству грозит опасность; мобилизованные, в самый тёмный час откликнувшиеся на призыв Родины. Объединяло их одно – выдающаяся самоотверженность и острое чувство долга.

Выставка «В сердце и памяти» пройдёт в рамках проекта, реализуемого Самарским филиалом Госфонда «Защитники Отечества» и Самарской региональной творческой общественной организацией «Март» при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также при партнёрской поддержке регионального отделения ВТОО «Союз художников России» и министерства культуры Самарской области. Посетить экспозицию можно будет до 28 сентября.

17 сентября (среда) в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, холл 2 этажа.

Вход свободный! 0+

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ