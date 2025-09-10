Я нашел ошибку
Главные новости:
Эти изменения направлены на повышение эстетики городской среды.
В Самаре появится дизайн-код уличных киосков и павильонов
Огнеборцы продемонстрировали, как быстро и слаженно они  подают воду с помощью ручных стволов, пеногенератора и лафетного ствола от пожарной автоцистерны.
В Сызрани сотрудники пожарно-спасательного гарнизона провели показательные мероприятия для жителей и гостей города
Всего в поисковых работах были задействованы 93 человека и 9 единиц техники.
В Самарской области нашли, заблудившегося в поле  подсолнечника 7- летнего мальчика
В Самаре ночью +7, +9°С, днем +16, +18°С.
11 сентября в регионе днем кратковременный дождь, до +19°С
Изменения должны вступить в силу с 1 марта 2026 года и действовать до 1 сентября 2031 года.
Операторам дронов в России придется получать права
Автолюбители с пониманием отнеслись к проводимой акции.
Полицейские двух районов Самарской области провели профилактическую акцию «Пристегнулся сам, пристегни ребёнка»
5 критических признаков алкогольной зависимости.
Психолог: психологическая зависимость от алкоголя не является приговором, а скорее вызовом, который можно преодолеть
В этом году капитальный ремонт проведен в фельдшерско-акушерском пункте села Чекалино и офисе врача общей практики с. Старая рачейка Сызранского района.
В Сызранском районе продолжается модернизация подразделений центральной городской и районной больницы
«В сердце и памяти»: в СОУНБ откроют выставку портретов погибших участников СВО

10 сентября 2025 14:13
135
Будут представлены 40 портретов, выполненных самарскими и тольяттинскими художниками. Все картины будут переданы семьям военнослужащих.

17 сентября в 13:00 Самарский филиал фонда «Защитники Отечества» и Самарская областная универсальная научная библиотека приглашают на открытие выставки художественных портретов офицеров и солдат Армии России, отдавших свои жизни при исполнении воинского долга во время специальной военной операции. «В сердце и памяти» – такое название получила экспозиция, на которой будут представлены 40 портретов, выполненных самарскими и тольяттинскими художниками.

Стремлением сохранить память о наших земляках – героях настоящего задались живописцы, принимающие участие в творческом проекте Самарского филиала фонда «Защитники Отечества». Все картины будут переданы семьям военнослужащих.

«Портреты будут храниться как память о сыне, муже», – отмечает руководитель филиала фонда Наталья Полянскова. «На холсте ребята изображены такими, какими их помнят мамы, жёны, дети. Потом они их будут передавать из поколения в поколение для того, чтобы подвиги наших ребят действительно жили вечно в наших сердцах», – добавляет она. Но прежде, чем занять место в галерее семейных портретов, работы художников на некоторое время станут достоянием всех жителей Самары, которые смогут всмотреться в храбрые лица тех, кто пал, отстаивая будущее для России. Среди них были самые разные люди: кадровые офицеры, давно избравшие воинский путь как основу своей жизни; добровольцы, взявшие в руки оружие сразу после того, как поняли, что Отечеству грозит опасность; мобилизованные, в самый тёмный час откликнувшиеся на призыв Родины. Объединяло их одно – выдающаяся самоотверженность и острое чувство долга.

Выставка «В сердце и памяти» пройдёт в рамках проекта, реализуемого Самарским филиалом Госфонда «Защитники Отечества» и Самарской региональной творческой общественной организацией «Март» при грантовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив, а также при партнёрской поддержке  регионального отделения ВТОО «Союз художников России»  и министерства культуры Самарской области. Посетить экспозицию можно будет до 28 сентября.

17 сентября (среда) в 13:00, Самарская областная универсальная научная библиотека, пр. Ленина, д. 14а, холл 2 этажа.

Вход свободный!  0+

 

Фото предоставлено пресс-службой СОУНБ

Самара

