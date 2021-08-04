В селе Шигоны состоится открытие интерактивной выставки с дополненной реальностью «Живая история Самарской губернии»

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Завтра, 5 августа, в 18:00 в селе Шигоны на площади Ленина состоится торжественное открытие уникальной интерактивной выставки с дополненной реальностью (AR) «Живая история Самарской губернии». Акция, приуроченная к 170-летию Самарской губернии, стартовала в виртуальном пространстве в мае 2021 года и продлится до ноября. В центре внимания уникального масштабного проекта – основные вехи в истории становления нашего региона.

Программа торжественного открытия будет включать в себя различные мероприятия: уличный фестиваль кино, проведение тематической викторины по объектам выставки, интерактивную площадку «Поздравь Самарскую губернию с юбилеем», детскую площадку с анимационной игровой программой и многое другое.

Почетными гостями на открытии станут глава муниципального района Шигонский Сергей Строев, председатель Собрания представителей муниципального района Шигонский Александр Суханов и депутат Самарской Губернской Думы Екатерина Кузьмичева.

6, 10 и 11 августа всех жителей и гостей муниципального района Шигонский приглашают на деловую программу «Ресурсная среда для каждого». Спикеры программы: представители министерства сельского хозяйства и продовольствия, министерства труда, занятости и миграционной политики и департамента информационных технологий и связи Самарской области. Выступления экспертов пройдут в формате форсайт-сессии – инновационного инструмента моделирования будущего. Таким образом, приглашенные спикеры-специалисты не просто поделятся знаниями и опытом, а при помощи тренингов вместе с участниками деловой программы применят полученные знания на практике и ответят на актуальные вопросы.

Областная общественная акция «Живая история Самарской губернии» на территории Шигонского района пройдет с 5 по 11 августа.

Подробная информация об общественной акции «Живая история Самарской губернии» представлена на официальном сайте акции.