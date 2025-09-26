Я нашел ошибку
В Самара ночью без осадков, днем небольшой дождь, ночью +3, +5°С, днем +10, +12°С.
27 сентября в регионе днем  дождь, до +13°С
Эта инициатива уже приносит ощутимые результаты.
В губернии запущена новая система поддержки сельхозпредприятий с помощью научных проектов
19-летний местный житель пояснил, что, развлекаясь, не думал о последствиях своих действий.
Привлечен к административной ответственности самарец, перевозивший людей вне кабины автомобиля
В большинстве случаев воду отключать не будут, но в некоторых ситуациях без этого никак не обойтись.
«РКС-Самара»: о ремонтно-профилактических работах на неделю
Программа будет реализовываться в регионе с сентября 2025 года по май 2026 года.
Самарская область стала пилотным регионом для реализации федеральной программы «Обучение служением. Первые»
Участие принимали 28 команд из 17 регионов страны.
Тольяттинские специалисты заняли призовое место в межрегиональном конкурсе «Лучшая бригада скорой помощи»
По номеру (846) 333-06-40.
В преддверии Международного дня пожилых людей в регионе состоится прямая телефонная линия
Для оплаты проезда можно использовать наличные, а также электронные садово-дачные транспортные карты.
В октябре садово-дачные рейсы будут отправляться только по выходным
В селе Вязовка Елховского района возводится современный ФАП

26 сентября 2025 14:06
141
В новом подразделении Елховской центральной районной больницы будут получать помощь более 200 жителей.

Модульное здание фельдшерско-акушерского пункта возводится в селе Вязовка. В новом подразделении Елховской центральной районной больницы будут получать помощь более 200 жителей.

Работы стартовали в конце августа и находятся на активной стадии: возведены стены, завершено кровельное покрытие, монтируются внутренние перегородки и установлены наружные двери.

«Строительство нового объекта здравоохранения – важный шаг для улучшения медицинского обслуживания сельского населения, – подчеркнул главный врач Елховской больницы Леонид Винокуров. – Особенно актуально это для Вязовки, где проживает преимущественно пожилое население. Новое здание будет полностью соответствовать современным стандартам оказания первичной медицинской помощи, что позволит создать комфортные условия как для пациентов, так и для медработника».

В новом ФАПе будут созданы условия для маломобильных групп населения, также он будет оснащен оборудованием для оказания неотложной помощи, проведения профилактических осмотров и выполнения медицинских процедур.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

 

Фото:  минздрав СО

Теги: Медицина

