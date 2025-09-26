В селе Вязовка Елховского района возводится современный ФАП

141

Модульное здание фельдшерско-акушерского пункта возводится в селе Вязовка. В новом подразделении Елховской центральной районной больницы будут получать помощь более 200 жителей.

Работы стартовали в конце августа и находятся на активной стадии: возведены стены, завершено кровельное покрытие, монтируются внутренние перегородки и установлены наружные двери.

«Строительство нового объекта здравоохранения – важный шаг для улучшения медицинского обслуживания сельского населения, – подчеркнул главный врач Елховской больницы Леонид Винокуров. – Особенно актуально это для Вязовки, где проживает преимущественно пожилое население. Новое здание будет полностью соответствовать современным стандартам оказания первичной медицинской помощи, что позволит создать комфортные условия как для пациентов, так и для медработника».

В новом ФАПе будут созданы условия для маломобильных групп населения, также он будет оснащен оборудованием для оказания неотложной помощи, проведения профилактических осмотров и выполнения медицинских процедур.

Модернизация первичного звена здравоохранения – одно из важных направлений национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется по решению Президента страны Владимира Путина.

Фото: минздрав СО