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В селе Узюково Ставропольского района открылся «Дом для лис». Его создательница Екатерина Михайлова и ее единомышленники выкупают зверьков на звероводческих фермах и спасают им жизни.



Идея организовать приют для обаятельных хищников родилась в 2020 году. Все началось с поста в соцсетях от московских волонтеров, который случайно прочла Екатерина. Столичные зоозащитники просили помощи в спасении животных. Девушка откликнулась и выкупила двух маленьких лисят, с которых и начался проект «Дом для лис». С сентября этого года его место дислокации – Узюково.



"Сразу после переезда мы приступили к строительству вольеров, поэтому экскурсии пока не проводим. Начнем принимать туристов с весны 2023 года. А сейчас реализуем замысел «Прогулки с лисой». Это фотосессии с животными (их у нас семь) на лоне природы, во время которых я рассказываю гостям о том, что судьба наших пушистиков была предрешена и сложилась бы плачевно, если бы мы не вмешались в ситуацию. После осенних каникул приступаем к реализации идеи «Пушистые уроки». Уже есть договоренность с несколькими школами губернии на проведение с детьми занятий, где мы будем вести с ребятами просветительские беседы и показывать видеоролики о жизни этих удивительных животных", – рассказывает Екатерина.



Все питомцы Михайловой имеют ветеринарные свидетельства о прививках. Их животным делают ежегодно в плановом порядке. В дальнейшем наша героиня планирует населить «Дом для лис» песцами, енотами и другими пушными зверьками, которых волонтеры тоже намерены выкупать на зверофермах.

Фото: пресс-служба правительства СО