В селе Старая Рачейка начался капитальный ремонт школы

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В селе Старая Рачейка Сызранского района начался капитальный ремонт школы. С просьбой о ремонте к Вячеславу Федорищеву обратились родителей учеников. В январе на оперативном совещании в Правительстве региона глава области поручил министру образования Виктору Акопьяну взять этот вопрос под личный контроль.

В следующем году сельской школе исполняется 60 лет, здание нуждается в ремонте. Вместе с администрацией района областной минобр направил заявку для участия в федеральной программе капитального ремонта общеобразовательных организаций. По результатам рассмотрения Министерством просвещения РФ этой заявки было получено субсидирование из федерального бюджета на проведение капитального ремонта здания. Работы по ремонту стартовали согласно плану – в марте. Учебный год для 105 обучающихся школы продолжится в стенах структурного подразделения школы – в Детском саду с. Старая Рачейка.

«Мы рады, что ребята получат возможность заниматься в обновленной школе. После капитального ремонта школа заметно преобразится, она будет отвечать всем современным требованиям, будут созданы максимально комфортные условия для получения знаний. Уверена, что такое обновление даст новые возможности в обучении и стимул детям и педагогам раскрывать новые таланты», - поделилась директор ГБОУ СОШ с.Старая Рачейка Наталья Кулагина.

В ходе капитального ремонта в школе запланировано обновление кровли, отопления и водопровода, установка новых окон и дверей, укладка плитки. Помимо вышеперечисленного будут проведены электромонтажные работы, установлены видеонаблюдение, пожарная и охранная сигнализации. Также запланировано оснащение помещений новой мебелью, спортивным инвентарем и другим необходимым для учебного процесса оборудованием».

В настоящий момент подрядная организация ведет демонтажные работы, а также ремонт потолков, межэтажных перекрытий и полов и уже в середине апреля планирует приступить к монтажу окон и дверей.

«Жители Старой Рачейки, и, в первую очередь, школьники и их родители, с нетерпением ждут окончания капитального ремонта сельской школы. И меня, как члена Общественного совета, работника образования с многолетним стажем, не может не волновать судьба образовательного учреждения, столь важного для развития села. Здорово, что наши дети будут учиться в комфортных, современных условиях, не хуже, а может даже и лучше, чем в городе. Это позволит раскрыть их потенциал», ­– отметила Вера Игошкина, заместитель председателя Общественного совета при администрации Сызранского района.

«В нашей сельской школе идет капитальный ремонт, и работы запланированы большие, с заменой коммуникаций, окон, обновлением мебели и учебного оборудования. Уверена, что это будет не просто обновление здания, а создание современной и безопасной образовательной среды для учеников. В новом учебном году ребята войдут в обновленные классы, где будут учиться с комфортом и вдохновением», – уверена Вера Наумова, председатель Собрания представителей с.п. Старая Рачейка.

Ремонт школы – это не просто обновление здания, но и важный шаг в создании комфортных и современных условий для обучения детей. Оперативное реагирование на запросы граждан со стороны региональных властей демонстрирует, что вопросы образования и улучшения инфраструктуры находятся в приоритете. Напомним, совершенствование системы образования, в том числе формирование современные условий образовательной среды, капитальный ремонт и обновление школ, являются частью Программы социально-экономического развития Самарской области 2024-2029 гг., предложенной Губернатором Вячеславом Федорищевым. В 2025 году в Самарской области планируется провести работы по капремонту порядка 234 зданий – это школы, детские сады и учреждения СПО: колледжи, техникумы, училища. На эти цели в бюджетах всех уровней предусмотрено около 4,5 млрд рублей.

Фото: Сергей Чижов