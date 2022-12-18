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В селе Красный Яр есть необычный музей старого радио. Его основал большой радиолюбитель Николай Фомин. Еще в школе он посещал радиокружок, потом служил в армии связистом, сейчас собирает экспонаты, демонстрирующие достижения тогда еще советского радиостроения.



В коллекции есть как простые радиоприемники, так и высококлассные приборы, которыми пользовались высшие чины. У тех, что попроще, корпус обклеен бумагой или покрашен дешевой краской, у дорогих и элитных экземпляров он выполнен из древесного шпона. Некоторые модели уже сейчас очень ценны, а спустя еще немного времени будут стоить, по словам Николая, «как яйцо Фаберже».



Особая гордость – ламповый радиоприемник «ВЭФ Супер М-557» 1947 года, выпущенный на рижском электротехническом заводе «ВЭФ». Это первый в СССР послевоенный «народный» радиоприемник с декоративным оформлением. Прибор полностью исправен, в нем все детали заводские, только корпус пришлось обновить.



– Техника мне достается в разном состоянии, часто в таком, что если бы кто ее увидел на улице, то точно бы мимо прошел. А я ни от чего не отказываюсь. Все это можно восстановить, подправить, покрасить – будут как новенькие. Отечественное радиостроение славилось тем, что производило очень качественные и добротные приборы. Ни на чем не экономили. Звук у многих просто шикарный даже по сегодняшним меркам. Это обязательно нужно сохранить для потомков, – делится Николай.

Фото: пресс-служба правительства СО