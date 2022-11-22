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В САТОБ пройдет Гала-концерт Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России»

22 ноября 2022 16:48
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В этом году участниками уникального смотра-конкурса лучших самодеятельных артистов стали более 4600 человек из 369 национальных коллективов.

26 ноября в 14:00 на Большой сцене Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Д. Шостаковича пройдет Гала-концерт VIII Губернского фестиваля самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России». В этом году участниками уникального смотра-конкурса лучших самодеятельных артистов стали более 4600 человек из 369 национальных коллективов, а также 240 мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел из всех городов и районов Самарской области.

Фестиваль собрал рекордную аудиторию зрителей: свыше 100 тысяч человек, среди них и жители самых отдаленных сел и деревень, впервые за всю историю «Рожденных в сердце России», смогли оценить народное искусств в виртуальном формате.

Фестиваль проходит на Самарской земле, начиная с 2013 года и является одним из самых массовых и красочных фестивалей народной культуры Самарской области. Фестиваль передает национальный колорит Самарской земли: на его площадках самодеятельные артисты рассказывают истории из жизни малой родины и своих земляков, которые прославили Самарскую область мирным трудом и ратными подвигами далеко за ее пределами.

В 2022 году VIII Губернский фестиваль, в отличие от предыдущих лет, прошел сразу на нескольких творческих площадках Самарской региона.

Показы концертных программ состоялись с 1 по 16 апреля 2022 года на ведущих площадках, отремонтированных в том числе за счет национального проекта «Культура», культурно-досуговых учреждений городов и районов: Дом культуры «Октябрь» (г. Самара), Культурный центр «Автоград» (г. Тольятти), Дворец культуры «Россия» (г. Отрадный), Дворец культуры им. В.И. Чапаева (г. Чапаевск), Районный Дом культуры «Дружба» (с. Сергиевск), Городской Дом культуры г. Кинель, Сызранский драматический театр.

 В течение Года культурного наследия организатор фестиваля – Агентство социокультурных технологий – также показало лучшее из фестивальной программы в областных виртуальных концертных залах, в сельских Домах культуры и центрах культурного развития самых отдаленных городах и селах Самарского региона. Зрителями показов, которые прошли на 53 площадках учреждений культуры (Дома культуры, библиотеки, виртуальные концертные залы, Детские школы искусств, театры) 22 муниципальных образований Самарского региона, стали свыше 6 600 человек.

В 2022 году главную фестивальную тему задал Год культурного наследия народов России. В каждой из 37 творческих отчетных концертных программах артисты постарались отразить вековые традиции поколений, уникальные обряды, песенный и танцевальный фольклор и реальные жизненные сценарии.

Так, основой масштабной театрализации Алексеевского района «Лесничий в степи», в которой были заняты 80 артистов из 10 коллективов, послужила история жителя Алексеевского района Владимира Ивановича Ивченкова. Став взрослым, наш земляк осуществил свою детскую мечту, посадил и вырастил вместе
с односельчанам лес в степи.

Борский район представил космическую историю, посвятив концертную программу памяти своего земляка, летчика- космонавта, дважды Героя Советского Союза, генерала- майора авиации Алексея Губарева. Сызранские коллективы с успехом завершили фестивальный марафон тематической программой, связанной с высоким полетом – «Край, влюбленный в небо». Тему покорения Вселенной продолжили артисты из Чапаевска и Кинеля, причем кинельские артисты показали выверенный рисунок современной хореографии в сопровождении лазерного шоу.

 Участниками масштабного и красочного Гала-концерта фестиваля станут самодеятельные творческие коллективы и солисты - лауреаты и дипломанты фестиваля (более 500 человек), зрителями - более 900 жителей и гостей Самарской области. Обладатели призовых мест фестиваля получат дипломы и денежные поощрения.

В мероприятии в качестве почетных гостей примут участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, Андрей Беляев, заместитель директора Государственного Российского Дома народного творчества им. В.Д. Поленова, заслуженный работник культуры Республики Алтай, творческая делегация Донецкой Народной Республики (г. Снежное).

В программе: выступление почетных гостей, торжественная церемония награждения победителей фестиваля, театрализованная концертная программа, фотовыставка работ самодеятельных мастеров декоративно-прикладного творчества и ремесел Самарской области – лауреатов фестиваля. Затем фотовыставка будет экспонироваться на площадках культурно-досуговых учреждений Самарской области.

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