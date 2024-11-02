В Самару прибыла выставка «Сила V правде - гордость и Победа»

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Первая в России передвижная выставка трофейной техники НАТО «Сила V правде – гордость и Победа», уничтоженной и захваченной военнослужащими группировки войск «Центр» в ходе специальной военной операции, прибыла в Самару.

Экспозиция проделала путь протяженностью более 400 километров из Оренбурга в Самару и до 10 ноября будет находиться на площади Куйбышева.

Для обеспечения безопасности на пути следования автоколонну с трофейной техникой сопровождали военнослужащие 132 военной автомобильной инспекции Центрального военного округа.

Самарцы и гости региона смогут ознакомиться с образцами техники, поставляемой странами НАТО в качестве военной помощи Украине. Танки, боевые машины пехоты, бронеавтомобили, вездеходы, произведенные в США, Великобритании, Германии Австрии, Турции и Украине были уничтожены и захвачены военнослужащими группировки войск «Центр» на Донецком и Авдеевском направлениях СВО.

В числе экспонатов – танк Abrams, подбитый бойцами 2-ой гвардейской общевойсковой Краснознаменной армии. Руководил действиями расчета наш земляк, уроженец Кинеля Самарской области.

Также будут представлены бронетранспортеры М113, Kirpi, бронеавтомобиль Mastiff, вездеход Pinzgauer и другие образцы автобронетанковой техники, захваченной нашими военнослужащими.

Отдельные площадки выставки будут посвящены беспилотным летательным аппаратам и стрелковому вооружению – более 40 образцов ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе 7,62 мм пистолет и пулемет Браунинга (США), 5,56 мм штурмовая винтовка М-16 (США), украинский 40-мм гранатомет УАГ-40, элементы противотанковых комплексов Javelin (США) и NLAW (Швеция).

В дни работы выставки на площади Куйбышева также будет представлена техника времен Великой Отечественной войны, организована полевая кухня, посетители смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению маскировочных сетей и написать письма военнослужащим – участникам СВО.

Выставку трофейной техники уже посетили более 1 млн человек в Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской, Кемеровской, Новосибирской, Оренбургской областях, Республике Алтай, Ханты-мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

В Самаре выставка откроется 4 ноября и будет работать до 10 ноября с 11.00 до 20.00. В связи с подготовкой и проведением Парада Памяти на площади Куйбышева, посвященного военному параду 7 ноября 1941 года, время работы 6 ноября – с 11.00 до 15.00, 7 ноября с 14.00 до 20.00.

Посетить выставку можно бесплатно. 0+

Фото: АНО СОТА