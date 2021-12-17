В Самару из Великого Устюга прибыл на сказочном поезде главный Дед Мороз страны

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Дедушка Мороз со Снегурочкой прибыл на сказочном поезде 17 декабря.

Яркий праздничный состав в Самаре встречают дети и их родители.

17 декабря на площадке у железнодорожного вокзала особенно празднично: тут и снеговики, и красивая новогодняя елка, и даже настоящий космонавт. Все потому что самарцы приходят в гости к настоящему Деду Морозу!

Самарцев ждут несколько вагонов волшебного поезда с играми и увлекательными квестами. После экскурсии для гостей подготовили по-настоящему магический финальный этап - почта Деда Мороза. Тут ребята могут загадать свое самое заветное желание, написать письмо и опустить в волшебный ящик. Оно обязательно попадет в руки самого главного волшебника страны.

В сказочном поезде также можно получить новогодний подарок из рук Дедушки Мороза, приобрести на память сувениры и сладости Русского Севера.

Масштабное путешествие в канун Нового года для главного волшебника России уже стало доброй традицией. В этом году на необычном поезде в сопровождении сказочной команды он посетит 36 городов за 42 дня, чтобы исполнить заветные желания маленьких жителей страны, передает sova.info.

Фото: скриншот видео