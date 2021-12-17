Я нашел ошибку
Главные новости:
Заявки на соискание премий подали более 400 организации из 67 регионов России.
Самарский РКЦ «Прогресс» получил высшую награду в области качества в стране
В Самаре за сутки заболели 229 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
Ключи от новой квартиры в Самаре победительница получила из рук олимпийской чемпионки Ирины Слуцкой.
Победительнице второго розыгрыша викторины «ВАКЦИНАЦИЯ – ЭТО ЖИЗНЬ!» вручили ключи от квартиры
С 30 декабря услуги ЗАГС вбудут предоставляться по экстерриториальному принципу. 
В Правительстве Самарской области были подведены итоги работы ЗАГС в уходящем году
Самарцев ждут несколько вагонов волшебного поезда с играми и увлекательными квестами.
В Самару из Великого Устюга прибыл на сказочном поезде главный Дед Мороз страны
Такой режим позволяет поставить на кадастровый учет и зарегистрировать жилой или садовый дом на основании только технического плана и правоустанавливающего документа на участок.
Госдума продлила дачную амнистию до марта 2031 года
Глава региона подчеркнул, что на территории области ведется большая работа по увековечению памяти героев.
Дмитрий Азаров принял участие в церемонии открытия «Стены героев России»
Участники обсудили результаты работы НОЦ за 2,5 года и перспективы его дальнейшего развития.
Дмитрий Азаров провел заседание Наблюдательного совета НОЦ «Инженерия будущего»
Наверх
Самара  -1 °C, Тольятти  -1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.73
0.16
EUR 83.5
0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В СОУНБ открывается выставка «Против течения»
«Единая Россия» проведет в регионах предновогодние акции
Музей имени Алабина приглашает самарцев на лекцию про импрессионистов и прерафаэлитов
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В Самару из Великого Устюга прибыл на сказочном поезде главный Дед Мороз страны

17 декабря 2021 17:48
122
Самарцев ждут несколько вагонов волшебного поезда с играми и увлекательными квестами.

Дедушка Мороз со Снегурочкой прибыл на сказочном поезде 17 декабря.

Яркий праздничный состав в Самаре встречают дети и их родители.

17 декабря на площадке у железнодорожного вокзала особенно празднично: тут и снеговики, и красивая новогодняя елка, и даже настоящий космонавт. Все потому что самарцы приходят в гости к настоящему Деду Морозу!

Самарцев ждут несколько вагонов волшебного поезда с играми и увлекательными квестами. После экскурсии для гостей подготовили по-настоящему магический финальный этап - почта Деда Мороза. Тут ребята могут загадать свое самое заветное желание, написать письмо и опустить в волшебный ящик. Оно обязательно попадет в руки самого главного волшебника страны.

В сказочном поезде также можно получить новогодний подарок из рук Дедушки Мороза, приобрести на память сувениры и сладости Русского Севера.

Масштабное путешествие в канун Нового года для главного волшебника России уже стало доброй традицией. В этом году на необычном поезде в сопровождении сказочной команды он посетит 36 городов за 42 дня, чтобы исполнить заветные желания маленьких жителей страны, передает sova.info

 

Фото:   скриншот видео

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Участники обсудили результаты работы НОЦ за 2,5 года и перспективы его дальнейшего развития.
17 декабря 2021  17:22
Дмитрий Азаров провел заседание Наблюдательного совета НОЦ «Инженерия будущего»
113
Еще 609 жителей Самарской области заболели коронавирусом
17 декабря 2021  13:44
Еще 609 жителей Самарской области заболели коронавирусом
259
Субъекты малого и среднего предпринимательства Самарской области получат новые налоговые льготы
17 декабря 2021  13:20
Субъекты малого и среднего предпринимательства Самарской области получат новые налоговые льготы
202
Самарская область и Республика Уганда будут развивать сотрудничество в сфере образования и туризма
17 декабря 2021  09:54
Самарская область и Республика Уганда будут развивать сотрудничество в сфере образования и туризма
294
Вопрос обеспечения правопорядка и безопасности жителей региона в период новогодних праздников – один из ключевых.
16 декабря 2021  20:09
Дмитрий Азаров провел совместное заседание антитеррористической комиссии и оперштаба 
538
Весь список