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Сегодня в 79-ю годовщину освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков в Самарскую область прибыли участники мотопробега «Донбасс – Кузбасс».



Патриотический пробег стартовал 4 сентября в Горловке Донецкой области. Мотопробег призван поддержать жителей ДНР и ЛНР и приурочен к Международному спортивному форуму «Россия – спортивная держава», учреждённому в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27.07.2009. Идея пробега – повторить маршрут знаменитого похода участников стахановского движения, которые в 1935 году в сильный мороз на лыжах преодолели расстояние в 4,4 тыс. км, чтобы передать знамя шахтеров Кузбасса своим коллегам из Донбасса.



Участники мотопробега уже посетили Волгоград и Саратов. Из Самары они отправятся в Уфу, далее в Магнитогорск, Курган, Омск и Новосибирск.



В каждом городе участники посещают памятные места и знаковые спортивные объекты. Первой точкой участников мотопробега в Самаре стала площадь Славы, где они возложили цветы у горельефа «Скорбящей матери-Родине». К участникам присоединилась и Самарская региональная молодежная организация «Молодая гвардия».



Дальше мотоколонна направилась к стадиону «Солидарность Самара Арена». Участники и организаторы пробега уверены: «Спорт – объединение – патриотизм» – это взаимосвязанные компоненты».



Финиш мотопробега запланирован на 29 сентября в городе Кемерово, где с 28 по 30 сентября в будет проходить X международный спортивный форум «Россия – спортивная держава», в рамках которого состоится международная выставка «Современный спорт. Инновации и перспективы». В выставке примет участие и Самарская область, представив достижения спортсменов 63 региона и спортивные проекты, реализуемые в рамках продвижения физической культуры, спорта и здорового образа жизни в губернии.



Визит участников мотопробега «Донбасс – Кузбасс» в Самару открыл череду памятных мероприятий на территории Самарской области, приуроченных к годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков.

Фото: департамент информационной политики СО