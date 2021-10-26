В Самарскую область не пустили подозрительные мёд, молоко и мясо

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Управлением Россельхознадзора в МАЭ Курумоч Самарской области не допущено к перемещению 680 партий продукции животного происхождения.

За 9 месяцев 2021 года при осуществлении ветеринарного контроля на рейсах прибывающих из стран ближнего зарубежья, через пункт пропуска на государственной границе Российской Федерации МАЭ Курумоч, в ручной клади пассажиров прибывающими рейсами из Республики Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан, выявлено и не допущено к перемещению 680 партий продукции животного происхождения (мед и продукция пчеловодства, молоко и молочная продукция, мясопродукция, сырье животного происхождения) общим весом 1921,489 кг.

Вся приостановленная к перемещению продукция направлена на уничтожение в соответствии с требованиями Решения Комиссии таможенного союза от 18 июня 2010 года № 317 (ч. Х)