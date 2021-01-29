В Самарском цирке проходят гастроли «Королевского цирка» Гии Эрадзе

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В Самарском цирке до 28 февраля 2021 года проходят гастроли легендарного «Королевского цирка» Гии Эрадзе!

До конца января продолжается показ новогодних представлений, а уже с 6 февраля и до окончания Самарских гастролей, «Королевский цирк» представит обновленный спектакль, изюминкой которого станет масштабный аттракцион с тиграми «Дикий Мир» под руководством обладательницы международного титула «Принцесса цирка» Людмилы Сурковой.

2 февраля к данному событию приурочена большая пресс-конференция, спикерами на которой вместе с Людмилой Сурковой выступят Народный артист РФ Эдгард Запашный, Заслуженный артист РФ Гия Эрадзе и директор Самарского цирка Валерий Блинчиков.