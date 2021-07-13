В самарском ТД «Захар» состоится открытие Регионального центра обслуживания потребителей

86

1 августа в ТД «Захар» состоится открытие Регионального центра обслуживания потребителей (РЦОП).

В нем самарцы смогут комплексно решать свои вопросы с крупнейшими ресурсоснабжающими компаниями региона. На площадке единого офиса будут работать специалисты «Средневолжской газовой компании», «Самараэнерго», «Самарской сетевой компании», «Самарагорэнергосбыта», «РКС Самара», «Самарской электросетевой компании» и «Регионального агентства энергоэффективных и информационных технологий».

Если раньше при необходимости газификации коттеджа, заключения договора его присоединения к электросетям и уточнения платежных документов необходимо было перемещаться между разными офисами, то теперь все это и многое другое можно будет сделать в новом и комфортном офисе РЦОП.

Фото: Pixabay.com