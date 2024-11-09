В Самарском строительно-энергетическом колледже им. П. Мачнева студентам объяснили, чем отличается терроризм от экстремизма

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Полицейские совместно с общественниками регулярно проводят профилактические беседы с учащимися старших классов и студентами профильных учреждений.

Так, в Самарском строительно-энергетическом колледже им. П. Мачнева прошла встреча с полицейскими и представителем Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, председателем регионального духовного управления мусульман Самарской области, муфтием Талипом Яруллиным, направленная на формирование антиэкстремистской идеологии у студентов.

Беседа проходила в формате открытого диалога, в ходе которого молодые люди смогли задать интересующие их вопросы и получить ответы.

Юношам и девушкам напомнили, что такое терроризм и экстремизм,а так же рассказали об ответственности за совершение противоправных действий.

В завершение мероприятия студентам показали четыре тематических видеоролика, в полной мере раскрывающих суть встречи.

Полицейские призвали учащихся осознанно относится к своим поступкам и действиям, проявлять уважение к людям, а главное соблюдать закон.